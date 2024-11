Fanoušci Smart Home, jásejte! Matter se dočkal dalších zásadních vylepšení

Fanoušci chytré domácnosti mají díky nové verzi standardu Matter další důvod k radosti. Organziace Connectivity Standards Alliance, která za Matter stojí a jejímž členem je i Apple, totiž oznámila dokončení verze 1.4, ve které přináší řadu skutečně zajímavých novinek, které rozhodně přijdou vhod.

Dost možná nejzajímavější novinkou Matter 1.1 je takzvaný „Enhanced Multi-Admin“, který velmi zjednodušeně řečeno umožňuje uživatelům při jednom nastavení chytrého zařízení s podporou Matter jeho přidání do více ekosystému současně pomocí jedné jediné autorizace, což celý proces přidávání značně urychlí. Jinými slovy, po aktivaci zařízení jej bude možné například přes jeho doprovodnou aplikaci přidat rovnou do Apple Domácnosti (HomeKitu) a Google Home, aniž by bylo třeba vše složitě nastavovat ve více krocích. Jedná se tedy bezesporu o příjemný upgrade, který zvýší celkový uživatelský komfort.

Dalším pozitivem je přidání podpory pro spoustu nových zařízení s chytrými funkcemi. Nově přibyla například podpora tepelných čerpadel, ohřívačů vody, solárních systémů a tak podobně, přičemž Matter dokonce umožní nastavit si tato zařízení na základě spotřeby energie, respektive tarifu, který uživatel chce, aby dané zařízení využívalo. Bohužel, v tuto chvíli můžeme jen stěží odhadnout, kdy Apple Matter ve verzi 1.4 na svá zařízení dodá. Se zaváděním nejnovější verze tohoto standardu se totiž obecně mezi výrobci smartphonů, ale i jiné elektroniky příliš nespěchá.