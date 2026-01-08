Basketbal jako nikdy předtím! Apple přenese živé zápasy Lakers přímo do Vision Pro ve 3D a to už velmi brzy

Apple rozšiřuje využití headsetu Vision Pro o další atraktivní obsah. Od pátku 9. ledna budou moci majitelé Apple Vision Pro sledovat živé zápasy basketbalového týmu Los Angeles Lakers ve formátu Apple Immersive, který nabízí výrazně pohlcující zážitek ve 3D. Apple na projektu spolupracuje se společností Spectrum a přenosy budou dostupné prostřednictvím aplikací Spectrum SportsNet a NBA.
Živé přenosy budou zatím omezeny na regionální vysílací oblast Lakers, kam patří jižní Kalifornie, Havaj a části jižní Nevady. Pro sledování bude nutné mít internet od Spectrum nebo televizní balíček, který zahrnuje stanici Spectrum SportsNet. Uživatelé Vision Pro ale mimo tuto oblast nepřijdou úplně zkrátka. Apple nabídne alespoň záznamy a sestřihy ve formátu Apple Immersive, které budou dostupné po celých Spojených státech a ve vybraných zemích, kde se Vision Pro prodává. První záznam bude k dispozici v neděli 11. ledna a ke sledování postačí bezplatný NBA ID účet.
Zážitek s názvem Spectrum Front Row nabídne stream s datovým tokem až 150 Mb/s a celkem sedm různých pohledů na dění na palubovce. Diváci si budou moci přepínat mezi pohledem od zapisovatelského stolku, zpod koše, z horní části haly, z hráčského tunelu, komentátorské kabiny nebo z pohyblivé pozice přímo u hřiště. Součástí budou i rozhovory a komentáře, o které se postarají Mark Rogondino a bývalý hráč Lakers Danny Green. Apple slibuje detailní zobrazení každé přihrávky, střely i bloku, doplněné o prostorovou grafiku se statistikami a skóre. Prostorový zvuk má navíc umocnit pocit, že se divák skutečně nachází přímo u hřiště. Přenosy zápasů Lakers jsou naplánovány na 9. ledna, 5. února, 20. února, 5. března, 10. března a 30. března.