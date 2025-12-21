Čtvrt roku s AirPods Pro 3 a Apple Watch 11: Jedno nadchne, druhé neurazí

Čas plyne jako voda a kromě čtvrt roku s iPhone 17 Pro mám za sebou už i první tři měsíce s AirPods Pro 3 a Apple Watch 11. Pokud vás tedy zajímá, jak na člověka tyto Apple novinky působí po prvotním vystřízlivění a jejich zařazení do běžného denního workflow, následující řádky by vám snad mohly zodpovědět veškeré otázky ohledně této zajímavé dvojice.
AirPods Pro 3
Nová generace oblíbených sluchátek AirPods Pro sklízela absolutoria už v prvních recenzích za svou kvalitu zvuku v kombinaci s podstatně lepším potlačením okolního hluku a musím říci, že právě tyto dvě věci si získaly i mě. Nejsem sice žádný audiofil, ale hudbu přes sluchátka či reproduktory doma poslouchám opravdu rád. A zde musím říci, že Apple zabodoval. Kvalita zvuku se totiž oproti předešlé generaci posunula opravdu slyšitelně a to dle mého snad ve všech aspektech. Výšky a hloubky jsou čistší, středy živější a i basová složka je za mě o pořádný kus lepší než tomu bylo u předešlé, neřku-li první generace AirPods Pro. Právě díky zlepšení na všech úrovních jsem tak měl občas pocit, že i když jsem si pustil skladbu, kterou mám již naposlouchanou, slyším jí tak nějak jinak – líp, zajímavěji a příjemněji.
S kvalitou zvuku jde ruku v ruce i vylepšení ANC, které je účinnější než kdy dřív. Je sice pravda, že od vnějšího světa vás stále zcela 100% neodřízne, protože se přeci jen stále jedná „jen“ o ANC ve špuntových sluchátkách, nicméně dokáže jej minimálně velmi dobře ztlumit. Běžné ruchy města jsou tak najednou daleko víc upozaděny a díky tomu tak máte prostor ať už na poslech vaší oblíbené hudby či podcastů, nebo třeba jen na vaše myšlenky. Právě „vypnutí“ vnějšku a ponoření se do klidu bez jakékoliv hudby či podcastů používám docela často, abych se třeba ve vlaku mohl lépe soustředit na práci. A musím říci, že s AirPods Pro 3 se mi v těchto situacích pracuje opravdu o poznání lépe. Jasně, řvoucí skupinu podnapilých mladíků o pár sedadel vedle vám dokonale nevytěsní, ale jakmile narazíte na standardní hluk, není se o čem bavit.
Vylepšené ANC s sebou přináší i poměrně zajímavou vlastnost ve formě toho, že utichnou i místa, která u předešlé generace hlučela a to leckdy až tak markantně, že jakmile na ně dorazíte a byli jste doposud zvyklí, že jste na nich slyšeli určitý šum a nyní neslyšíte nic, budete z toho jednak překvapeni a jednak se na nich budete alespoň zprvu cítit upřímně i trošku jinak. Vím, je to zvláštní, ale to, jak vnímáte dané místo skrze zvuk, dokáží AirPods Pro 3 zajímavě změnit.
Pro leckoho pak může být vítaným upgradem i možnost měření srdečního tepu, kterou dostala sluchátka díky nasazení speciálního snímače na jejich těle. Měření je dle mého testování přesné, respektive odpovídá hodnotám, které vám naměří Apple Watch, potažmo jiné „lepší“ chytré hodinky a náramky. Pokud jste tedy zvyklí cvičit jen se sluchátky a svou aktivitu nesledujete skrze smartawtch či fitness náramek, pak věřím, že vás tato drobnost dokáže potěšit. Nicméně zcela upřímně neznám moc lidí, kteří by chodili do fitka, měli potřebu svůj výkon sledovat a neměli by chytré hodinky či náramek. Jedná se ale o fajn možnost, která potěší.
Nicméně sluchátka jsou samozřejmě primárně o zvuku a ten je v tomto případě fantastický, stejně jako je fantastické i potlačení okolního hluku. Není tedy absolutně co řešit – tady Apple skutečně zabodoval a ukázal, že svá sluchátka dokáže posunout kupředu zcela zásadním způsobem. Za mě tedy perfektní kus elektroniky, který dělá po třech měsících testů radost.
Apple Watch 11
Zatímco o AirPods Pro 3 by se dalo vyprávět opravdu dlouho, u Apple Watch 11 je to podstatně kratší písnička. To proto, že se toho mezigeneračně odehrálo opravdu málo nového, což je docela škoda. Tedy, ne že by předešlá generace nebyla skvělá, ale ruku na srdce – novinky a vylepšení vidíme rádi všichni. Zde na ně však bude potřeba vzít lupu.
Při pohledu do papírových specifikací zjistíte, že si jsou Series 10 a 11 podobné jako vejce vejci, přičemž jediný rozdíl je v jejich výdrži, která hraje mírně ve prospěch Series 11. Zde ale musím objektivně přiznat, že výdrž se opravdu zlepšila a člověk si je díky tomu při používání jablečných hodinek rázem jistější, že mu nedojde „šťáva“. V mém případě to znamená, že zatímco v předešlých letech jsem dny končíval leckdy s 20 % baterie, nyní jsem schopný se dostat na 40 % i více podle toho, jak aktivně zrovna daný den Apple Watch využívám. Při menší zátěži tedy není problém zvládnout dva dny a pokud je budete používat opravdu sporadicky a nebudete si trackovat spánek, pak si troufám říci, že i ty tři dny jsou hratelné.
Bohužel, kromě výdrže zde vlastně není moc co hodnotit. Apple Watch Series 11 jsou totiž opravdu nudným upgradem, který má smysl snad jen pro majitele opravdu letitých modelů, kterým například odchází baterie či už nepodporují watchOS 26. V takovém případě budete při přechodu spokojeni. Jste-li ale zvyklí na některý z novějších modelů, přechod na Series 11 vás neposune absolutně nikam. A to říkám jako člověk, který Apple Watch miluje a má je prakticky nepřetržitě na zápěstí od roku 2017. O to víc mě tyto řádky trápí.