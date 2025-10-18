Recenze Apple Watch 11: V hlavní roli lepší výdrž

Zcela upřímně řečeno, recenzovat nové Apple Watch je pro mě rok od roku obtížnější. Zatímco u iPhonů je totiž Apple schopen nasazovat více či méně zajímavé novinky prakticky rok co rok, u Apple Watch s inovacemi dost šetří a poslední generace jsou si tak dost podobné. Letošek je pak v tomto směru snad nejextrémnější za poslední roky. Mezigeneračně se toho totiž změnilo opravdu málo, nicméně přesto se Apple Watch Series 11 opět posunuly směrem vpřed. A to navíc způsobem, který vám bude dle mého docela chutnat. Pokud vás tedy recenze Apple Watch Series 11 zajímá, pohodlně se usaďte a směle do ní!
Hodnotit design letošní generace Apple Watch vlastně ani nemá příliš smysl. Vzhledově máme totiž k dispozici vlastně totéž, co v loňském roce – tedy dvojici modelů ve velikosti 42 a 46 mm, která je oproti Series 9 a starším modelům tvarově kulatější a placatější. Pokud se vám tedy novodobý designový jazyk pro Apple Watch líbí, u Series 11 si opět přijdete na své. Já osobně pak kvituji to, že po loňských třech barevných variantách letos nasadil Apple hned čtyři, kdy k růžovo-zlaté, stříbrné a klavírně černé dodal i vesmírně šedou. Pokud totiž nejste fanoušky lesklého těla, ale zároveň preferujete tmavé modely, u Series 10 vás Apple vypekl tím, že jediný tmavý model byl zároveň lesklý. To ale letos napravil a myslím si, že ke spokojenosti všech.
Vzhledem k tomu, že jsou hodinky designově stejné jako tomu bylo loni, počítejte u nich s tloušťkou pouhých 9,7 mm a hmotností, která je víceméně stejná jako u Series 10. Samozřejmostí je pak i plná kompatibilita s řemínky z předešlých generací, kdy platí klasické pravidlo, že na větší modely pasují větší verze řemínků, zatímco na menší modely zase menší verze řemínků, avšak s tím, že máte-li k dispozici opravdu staré verze řemínků určené ještě pro podstatně menší Watch, nemusí ve výsledku až tak dokonale splynout s tělem. Jak však píšu výše, nejedná se o žádnou novotu, který by měla překvapit, ale spíš o informace, kterou by měl vědět novopečený majitel.
Osobně mě trochu mrzí, že Apple nebyl odvážnější u displeje a nasadil panel, který taktéž známe z loňska. Na ten se sice divá stále opravdu hezky, má parádní pozorovací úhly i barvy a stejně tak má jasný Always-on, nicméně vzhledem k tomu, že Apple Watch Ultra 3 zvládají maximální jas 3000 nitů (stejně jako nové iPhony) a to dokonce již druhou generaci po sobě, přijde mi omezení na 2000 nitů u Series 11 prostě škoda. Přeci jen, kontrola času, notifikací či obecně čehokoliv na displeji při ostrém slunci by byla hned příjemnější. Snad se tedy dočkáme alespoň příští rok.
Nerecyklovalo se ale jen na poli displeje. Stejný je totiž i čip, který hodinky pohání. Apple vsadil stejně jako loni na S10, který je doplněn 64GB úložištěm. Zde však naopak myslím, že vlastně není moc co kritizovat. Hodinky jsou totiž extrémně svižné již řadu let a úplně si nemyslím, že je proto třeba nějak zásadně zrychlovat. Vždyť ani u iPhonů člověk ve výsledku nepozná v posledních několika letech rychlostní rozdíly, přestože se Apple každoročně chlubí tím, jak výrazně telefony výkonnostně poskočily. Spíš než navýšení výkonu si u Apple Watch dokážu představit jeho zachování na současné úrovni při snížení energetické náročnosti, což by mohlo hodinky posunout dál z hlediska výdrže. Jestli je to možné či nikoliv ale můžu ze své pozice jen hádat. Přeci jen, za poslední roky přišel Apple s poměrně dost novými čipy pro Apple Watch, ale výdrž hodinek se nepohnula ani o píď. Tedy až do letoška.
Je to vlastně docela paradox. Letos je tomu totiž vůbec poprvé, co Apple nasadil do nové generace Apple Watch „starý“ čip a taktéž je tomu vůbec poprvé, co jejich výdrž z 18 na 24 hodin. Hned po zveřejnění detailů o nových Series 11 se sice na internetu objevily dohady o tom, zda nás Apple nevodí za nos, jelikož mírně změnil metriky počítání výdrže a zatímco do loňska do nich nepočítal šestihodinový spánek. letos u Series 11 už jej počítá a díky tomu se dostává na 24 hodin, troufnu si však říci, že jsou tato tvrzení nepravdivá. Osobně mi totiž vydrží Series 11 skutečně déle než předešlé generace.
Apple Watch používám sice již řadu let, nicméně za ty roky se mé způsoby využívání prakticky nezměnily. To znamená, že je mám primárně na příjem notifikací (vyšší desítky denně), sledování mé aktivity a to včetně trackingu cvičení, ovládání hudby v domácnosti, potažmo ovládání chytré domácnosti jako takové a sem tam nějaké ty odpovědi na zprávy, příjem hovorů a tak podobně. Naopak úplně nejsem příznivec měření spánku, takže s hodinkami moc často nespím. Zkrátka a dobře, žádné nenormální či extrémní využití. A zatímco při tomto stylu používání mi Apple Watch dřív zvládly maximálně den a půl při měření spánku, Series 11 zvládly dva celé dny, což je za mě super. Závislost na nabíječce je tak opět o něco nižší, což je docela osvobozující pocit.
Právě delší výdrž je ve výsledku i alfou a omegou letošní generace a zároveň tím, co bude u většiny jablíčkářů rozhodovat o tom, zda pro ně přechod má či nemá smysl. Pokud jste totiž u předešlých generacích dokázali baterku vyšťavit za méně než den, pak vězte, že to mohou být právě Series 11, které vás přimějí k tomu, dát Apple Watch jako takovým znovu šanci. Myslím si ale, že delší výdrž ocení opravdu každý – tedy i lidé jako já, co jsou standardně zvyklí nabíjet přes noc. Když jsem totiž nedávno vyrazil na dva dny pracovně do Prahy, najednou bylo opravdu příjemné vědět, že s sebou fakt nepotřebuji tahat další nabíjecí kabel navíc, protože mě hodinky nenechají ve štychu.
Dalším příjemným vylepšení, které vám dodá na klidu, ač jej vlastně vůbec nepocítíte, je nasazení odolnějšího krycího skla na displeji. Series 11 se dočkaly konkrétně Ion-X sklíčka, které je 2x odolnější proti poškrábání než tomu je u předešlé generace. Pokud tedy nejste fanoušky ochranných skel na Apple Watch, což nejsem ani já, pak vězte, že by měly Series 11 odolávat škrábancům snáz než tomu bylo v předešlých letech. A to už je co říct. Sám totiž dávám Apple Watch čas od času docela „zahulit“ například nejrůznější prací na zahradě, v dílně a tak podobně, kde chtě nechtě k nějakým těm nárazům a tak podobně dochází. Nicméně poslední hodinky, které se mi podařily odřít, byly Series 5 a to ještě docela nepatrně. Od té doby mi Watch vydrží po celý rok vždy bez škrábance, přestože displej čas od času do kontaktu s něčím pro něj ne úplně bezpečným přijde. Věřím tedy, že letošní generace Apple Watch může být v tomto směru zlomová.
Bohužel, pochvalou odolnějšího skla s hodnocením Apple Watch Series 11 i tak nějak končíme. Jejich další novinku, kterou je podpora 5G, si totiž v České republice (zatím) neužijeme a musíme si zde tak i nadále vystačit jen se (spolehlivým) LTE. Na jednu stranu to je sice trochu škoda, protože je vždy fajn moci využít daný produkt na maximum, na druhou stranu je ale pokrytí LTE sítí v České republice vynikající a zároveň je tato síť opravdu rychlá, takže si úplně nemyslím, že by se uživatelský komfort zrovna nás nějak zásadně změnil. V zahraničí, kde na tom LTE není leckdy rychlostně tak dobře, však může být samozřejmě situace diametrálně odlišná.
Apple byl navíc letos poměrně skoupý i na softwarové novinky pro Series 11. Respektive, on vlastně skoupý nebyl, právě naopak byl extrémně rozdavačný. Monitoring krevního tlaku či spánkové skóre, které vám pomůže lépe pochopit to, jak kvalitně jste spali, totiž nadělil i starším modelům skrze watchOS 26. To je na jednu stranu super, na druhou stranu tím však možná trochu zbytečně připravil Apple Watch Series 11 o další zajímavé funkce, kterými mohl přesvědčit k jejich koupi. Jak ale říkám, optikou uživatele se jedná o vynikající rozhodnutí, které starší modely v tomto směru se Series 11 srovná.
Co tedy o Apple Watch Series 11 říci závěrem? Možná to, že ač mohou z recenze vycházet možná trochu jako nudný model, lepší výdrž baterie může být podle mého názoru opravdu silným argumentem k pořízení. Pokud ale nejste současnou výdrží baterie jakkoliv omezeni, vlastně nenajedete jediný důvod, proč na Series 11 z rok, dva a možná i tři roky starého modelu přecházet. Stále jsou to totiž ty skvělé novodobé Apple Watch, které bravurně fungují s iPhonem, dokáží vám odemknout Mac či posílat do vašich AirPods hudbu. Pro člověka, který se obklopuje Apple produkty, je to tak logicky i ta nejlepší volba mezi chytrými hodinkami, protože jeho ekosystém doplní v maximální možné míře. Nemá cenu si však nalhávat, že se jedná o revoluci či nějakou zásadnější evoluci. Spíš bych řekl, že jde ze strany Applu o další broušení už tak blyštivého diamantu, který se však letos podařil vybrousit jen docela nepatrně.