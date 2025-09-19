První dojmy z Apple Watch 11 po pár hodinách na mém zápěstí

Dnešní den by nebyl kompletní bez prvních dojmů z Apple Watch 11. Na zápěstí mi přistály konkrétně Series 11 ve 46mm variantě se Spece Gray hliníkovým kabátkem, které působí vizuálně opravdu hezky. Jsou o něco světlejší než předešlé Space Gray varianty, ale zase jsou daleko od stříbrné, díky čemuž si tak letos konečně přijdou na své snad víceméně všichni. K dispozici je totiž jak stříbrná, tak Space Gray a Piano Black varianta.
Když ale budu upřímný, vlastně moc nevím, o čem v následujících řádcích psát, respektive jak hodinky hodnotit. Designově jsou totiž zcela stejné jako Apple Watch 10, výdrž 24 hodin pak nejsem schopný po prvních hodinách testování jakkoliv zhodnotit a funkce Spánkové skóre a monitoring vysokého srdečního tlaku se pak naučily s příchodem watchOS 26 is starší modely. Apple holt novinkami letos šetřil a tak se mi skoro až chce říci, že pokud máte bez problému funkční Series 10 či 9, potažmo klidně i starší modely, vlastně není moc co řešit. Minimálně po prvních hodinách s těmito hodinkami na ruce se totiž bavíme de facto o tom stejném produktu.
Apple Watch 11 lze zakoupit zde