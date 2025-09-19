Zavřít reklamu

První dojmy z Apple Watch 11 po pár hodinách na mém zápěstí

Apple Watch
Jiří Filip
0

Dnešní den by nebyl kompletní bez prvních dojmů z Apple Watch 11. Na zápěstí mi přistály konkrétně Series 11 ve 46mm variantě se Spece Gray hliníkovým kabátkem, které působí vizuálně opravdu hezky. Jsou o něco světlejší než předešlé Space Gray varianty, ale zase jsou daleko od stříbrné, díky čemuž si tak letos konečně přijdou na své snad víceméně všichni. K dispozici je totiž jak stříbrná, tak Space Gray a Piano Black varianta. 

Když ale budu upřímný, vlastně moc nevím, o čem v následujících řádcích psát, respektive jak hodinky hodnotit. Designově jsou totiž zcela stejné jako Apple Watch 10, výdrž 24 hodin pak nejsem schopný po prvních hodinách testování jakkoliv zhodnotit a funkce Spánkové skóre a monitoring vysokého srdečního tlaku se pak naučily s příchodem watchOS 26 is starší modely. Apple holt novinkami letos šetřil a tak se mi skoro až chce říci, že pokud máte bez problému funkční Series 10 či 9, potažmo klidně i starší modely, vlastně není moc co řešit. Minimálně po prvních hodinách s těmito hodinkami na ruce se totiž bavíme de facto o tom stejném produktu. 

Apple Watch 11 lze zakoupit zde

Apple Watch Series 11 LsA21 Apple-Watch-Series-11-LsA21
Apple Watch Series 11 LsA22 Apple-Watch-Series-11-LsA22
Apple Watch Series 11 LsA23 Apple-Watch-Series-11-LsA23
Apple Watch Series 11 LsA24 Apple-Watch-Series-11-LsA24
Apple Watch Series 11 LsA25 Apple-Watch-Series-11-LsA25
Apple Watch Series 11 LsA26 Apple-Watch-Series-11-LsA26
Apple Watch Series 11 LsA27 Apple-Watch-Series-11-LsA27
Apple Watch Series 11 LsA28 Apple-Watch-Series-11-LsA28
Apple Watch Series 11 LsA29 Apple-Watch-Series-11-LsA29
Apple Watch Series 11 LsA30 Apple-Watch-Series-11-LsA30
Apple Watch Series 11 LsA31 Apple-Watch-Series-11-LsA31
Apple Watch Series 11 LsA32 Apple-Watch-Series-11-LsA32
Apple Watch Series 11 LsA33 Apple-Watch-Series-11-LsA33
Apple Watch Series 11 LsA37 Apple-Watch-Series-11-LsA37
Apple Watch Series 11 LsA38 Apple-Watch-Series-11-LsA38
Apple Watch Series 11 LsA39 Apple-Watch-Series-11-LsA39
Apple Watch Series 11 LsA40 Apple-Watch-Series-11-LsA40
Apple Watch Series 11 LsA41 Apple-Watch-Series-11-LsA41
Apple Watch Series 11 LsA42 Apple-Watch-Series-11-LsA42
