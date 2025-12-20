iPhone 17 Pro po 3 měsících každodenního používání: Stojí za to?

Skoro se mi tomu ani nechce věřit, ale iPhone 17 Pro mám v kapse již tři měsíce. Jeho prodeje totiž odstartovaly už 19. září, byť jako již tradičně ve znamení mimořádné nedostupnosti, která trvala dlouhé týdny a které sužuje základní iPhony 17 ještě teď. Nicméně vzhledem k tomu, že mi tento telefon přistál hned první den prodejů, myslím si, že není – ať už pro novopečené majitele, nebo pro ty, kteří si telefon rozbalí za pár dní pod stromečkem – vůbec od věci zhodnotit jej z hlediska dlouhodobějšího používání. Protože přeci jen, čtvrt roku je jednak už docela dlouhá doba na seznámení se s ním a jednak to znamená, že je tento model ve čtvrtině svého životního cyklu coby vlajkové lodě Applu. Pojďme tedy na to.
Upřímně řečeno, iPhony se v posledních letech hodnotí poměrně složitě, jelikož se mezigeneračně nějak zásadně neposouvají a když už, jedná se dle mého o posuny, které je lepší zažít na vlastní kůži než o nich číst. To do značné míry platí i o letošku, byť je pravda, že třeba z hlediska designu se telefon proměnil na zadní straně poměrně zásadně. Že by mě větší zadní fotomodul jakkoliv omezoval, vytáčel či cokoliv podobného ale říci určitě nemůžu, stejně jako jsem za dobu používání telefonu „nechytil“ jediný škrábanec na jeho těle. Myslím si tedy, že rádoby skandál se škrábanci, který doprovázel start prodejů, byl do určité míry vlastně jen odrazem toho, jak se kdo k telefonu chová. Jasně, hliník je na škrábance náchylnější než titan a kovových částí je meziročně na telefonu víc, nicméně nějak poškodit se dá vše a budete-li se k zařízení chovat rozumně a používat jej s krytem a sklem, nebudete mít problém.
Kdybych pak měl zhodnotit vyloženě novinky telefonu, nad vším za mě osobně tkví výdrž baterie, která je prostě fantastická. Zatímco u předešlé generace jsem končil den na zhruba 20 % a když jsem pak měl den opravdu aktivní, telefon už mi večer umíral, iPhone 17 Pro je pro mě osobně prakticky nemožné vybít. Každý den končím na zhruba 40 % baterie s tím, že když telefon třeba o víkendu moc v ruce nemám, vydržel by v klidu i tři dny bez nabití. Jasně, přecházel jsem na něj z rok starého iPhone 16 Pro s opotřebovanou baterií, ale i když vzpomenu na to, co 16 Pro zvládal na začátku, na novinku se zkrátka nechytá. Baterie je tedy pro mě osobně naprostá fantazie, která se Applu povedla a která může být, troufnu si říci, pro leckoho klidně i hlavním důvodem k upgradu.
Osobně mě pak hodně baví i vylepšený teleobjektiv se 48MPx rozlišením a možností fotit až do 8x přiblížení de facto bez ztráty kvality díky hybridnímu zoomu, jenž danou fotku zachytí v 16MPx. Spíš než fixní 4x a 8x zoom si však užívám možnost si mezi těmito hodnotami najít přesně tu, která pro danou scénu vyhovuje nejvíc, a zachytit skrze ní fotku, která dokáže nabídnout i přes solidní přiblížení velmi dobrou kvalitu. Obecně je tak za mě foťák letošní generace opět o kus lepší a hlavně zásadně univerzálnější než tomu bylo v předešlých letech. Pokud tedy rádi fotíte a sedí vám styl fotek z iPhone, který je za mě v posledních letech čím dál tím umělejší díky AI úpravám, pak zde budete nadšeni.
Co naopak nestojí za mě osobně tak úplně za řeč, je navýšení výkonu, které v praxi nemáte šanci poznat, budete-li přecházet z jen pár let starých „želez“. Jasně, skok z iPhone 12 na 17 Pro bude brutální, ale přejít třeba z 15 Pro na 17 Pro pro vás výkonnostně až tak zásadní nebude, tedy alespoň podle mého testování. Na škodu to ale samozřejmě není, jelikož už iPhone 15 Pro byl výkonnostní bestie, která rozhodně nepokulhávala.
Nějak zásadně lepší nepociťuji ani práci s teplem. Respektive ano, telefon se začne zahřívat později a je pocitově při používání náročnějších aplikací chladnější než tomu bylo v předešlých letech, nicméně třeba při delším připojení k CarPlay má stále tendenci docela dost topit – tím spíš, když je u toho ještě nabíjen. Zde je tedy určitě stále prostor k vylepšení, protože to, co dorazilo letos, není po delších zkušenostech až tak zářivé, jak jsem zprvu čekal.
Co tedy po čtvrt roce říci? Vlastně jen to, že je iPhone 17 Pro opravdu příjemný telefon, který posouvá úroveň iPhonů jako takových opět kupředu. Je ale dost na zvážení každého, zda je pro něj osobně tento krok velký či naopak zanedbatelný. Pro mě osobně se jedná o krok opravdu slušný a hlavně příjemný, protože jak focení, tak baterii ocením. Naprosto ale pochopím i ty z vás, pro které je foťák doplňkovou záležitostí a baterie vás netrápí ani u starších modelů. Tak či tak , iPhone 17 Pro není určitě přešlapem vedle, ale naopak velmi příjemnou trefou do černého.