iPhone 17 Pro po 3 měsících každodenního používání: Stojí za to?

Vše o Apple
Jiří Filip
Skoro se mi tomu ani nechce věřit, ale iPhone 17 Pro mám v kapse již tři měsíce. Jeho prodeje totiž odstartovaly už 19. září, byť jako již tradičně ve znamení mimořádné nedostupnosti, která trvala dlouhé týdny a které sužuje základní iPhony 17 ještě teď. Nicméně vzhledem k tomu, že mi tento telefon přistál hned první den prodejů, myslím si, že není – ať už pro novopečené majitele, nebo pro ty, kteří si telefon rozbalí za pár dní pod stromečkem – vůbec od věci zhodnotit jej z hlediska dlouhodobějšího používání. Protože přeci jen, čtvrt roku je jednak už docela dlouhá doba na seznámení se s ním a jednak to znamená, že je tento model ve čtvrtině svého životního cyklu coby vlajkové lodě Applu. Pojďme tedy na to. 

Upřímně řečeno, iPhony se v posledních letech hodnotí poměrně složitě, jelikož se mezigeneračně nějak zásadně neposouvají a když už, jedná se dle mého o posuny, které je lepší zažít na vlastní kůži než o nich číst. To do značné míry platí i o letošku, byť je pravda, že třeba z hlediska designu se telefon proměnil na zadní straně poměrně zásadně. Že by mě větší zadní fotomodul jakkoliv omezoval, vytáčel či cokoliv podobného ale říci určitě nemůžu, stejně jako jsem za dobu používání telefonu „nechytil“ jediný škrábanec na jeho těle. Myslím si tedy, že rádoby skandál se škrábanci, který doprovázel start prodejů, byl do určité míry vlastně jen odrazem toho, jak se kdo k telefonu chová. Jasně, hliník je na škrábance náchylnější než titan a kovových částí je meziročně na telefonu víc, nicméně nějak poškodit se dá vše a budete-li se k zařízení chovat rozumně a používat jej s krytem a sklem, nebudete mít problém.

iPhone 17 Pro LsA6 iPhone-17-Pro-LsA6
iPhone 17 Pro LsA8 iPhone-17-Pro-LsA8
iPhone 17 Pro LsA11 iPhone-17-Pro-LsA11
iPhone 17 Pro LsA12 iPhone-17-Pro-LsA12
iPhone 17 Pro LsA13 iPhone-17-Pro-LsA13
iPhone 17 Pro LsA14 iPhone-17-Pro-LsA14
iPhone 17 Pro LsA21 iPhone-17-Pro-LsA21
iPhone 17 Pro LsA22 iPhone-17-Pro-LsA22
iPhone 17 Pro LsA23 iPhone-17-Pro-LsA23
iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
iPhone 17 Pro LsA 14 iPhone 17 Pro LsA 14
iPhone 17 Pro LsA 15 iPhone 17 Pro LsA 15
iPhone 17 Pro LsA 16 iPhone 17 Pro LsA 16
iPhone 17 Pro LsA 17 iPhone 17 Pro LsA 17
iPhone 17 Pro LsA 18 iPhone 17 Pro LsA 18
iPhone 17 Pro LsA 19 iPhone 17 Pro LsA 19
iPhone 17 Pro LsA 20 iPhone 17 Pro LsA 20
iPhone 17 Pro LsA 21 iPhone 17 Pro LsA 21
Kdybych pak měl zhodnotit vyloženě novinky telefonu, nad vším za mě osobně tkví výdrž baterie, která je prostě fantastická. Zatímco u předešlé generace jsem končil den na zhruba 20 % a když jsem pak měl den opravdu aktivní, telefon už mi večer umíral, iPhone 17 Pro je pro mě osobně prakticky nemožné vybít. Každý den končím na zhruba 40 % baterie s tím, že když telefon třeba o víkendu moc v ruce nemám, vydržel by v klidu i tři dny bez nabití. Jasně, přecházel jsem na něj z rok starého iPhone 16 Pro s opotřebovanou baterií, ale i když vzpomenu na to, co 16 Pro zvládal na začátku, na novinku se zkrátka nechytá. Baterie je tedy pro mě osobně naprostá fantazie, která se Applu povedla a která může být, troufnu si říci, pro leckoho klidně i hlavním důvodem k upgradu.

Osobně mě pak hodně baví i vylepšený teleobjektiv se 48MPx rozlišením a možností fotit až do 8x přiblížení de facto bez ztráty kvality díky hybridnímu zoomu, jenž danou fotku zachytí v 16MPx. Spíš než fixní 4x a 8x zoom si však užívám možnost si mezi těmito hodnotami najít přesně tu, která pro danou scénu vyhovuje nejvíc, a zachytit skrze ní fotku, která dokáže nabídnout i přes solidní přiblížení velmi dobrou kvalitu. Obecně je tak za mě foťák letošní generace opět o kus lepší a hlavně zásadně univerzálnější než tomu bylo v předešlých letech. Pokud tedy rádi fotíte a sedí vám styl fotek z iPhone, který je za mě v posledních letech čím dál tím umělejší díky AI úpravám, pak zde budete nadšeni. 

IMG 0745 IMG_0745
4x zoom
IMG 0748 IMG_0748
4x zoom
IMG 0749 IMG_0749
4x zoom
IMG 0750 IMG_0750
1x zoom
IMG 0752 IMG_0752
1x zoom
IMG 0751 IMG_0751
1x zoom
IMG 0754 IMG_0754
4x zoom
IMG 0753 IMG_0753
8x zoom
IMG 0755 IMG_0755
4x zoom
IMG 0756 IMG_0756
1x zoom
IMG 0757 IMG_0757
8x zoom
IMG 0758 IMG_0758
1x zoom
IMG 0759 IMG_0759
0,5x zoom
IMG 0760 IMG_0760
1x zoom
IMG 0761 IMG_0761
2x zoom
IMG 0788 IMG_0788
4x zoom
IMG 0786 IMG_0786
4x zoom
IMG 0787 IMG_0787
8x zoom
IMG 0789 IMG_0789
4x zoom
IMG 0790 IMG_0790
1x zoom
IMG 0791 IMG_0791
8x zoom
IMG 0795 IMG_0795
1x zoom
Co naopak nestojí za mě osobně tak úplně za řeč, je navýšení výkonu, které v praxi nemáte šanci poznat, budete-li přecházet z jen pár let starých „želez“. Jasně, skok z iPhone 12 na 17 Pro bude brutální, ale přejít třeba z 15 Pro na 17 Pro pro vás výkonnostně až tak zásadní nebude, tedy alespoň podle mého testování. Na škodu to ale samozřejmě není, jelikož už iPhone 15 Pro byl výkonnostní bestie, která rozhodně nepokulhávala. 

Nějak zásadně lepší nepociťuji ani práci s teplem. Respektive ano, telefon se začne zahřívat později a je pocitově při používání náročnějších aplikací chladnější než tomu bylo v předešlých letech, nicméně třeba při delším připojení k CarPlay má stále tendenci docela dost topit – tím spíš, když je u toho ještě nabíjen. Zde je tedy určitě stále prostor k vylepšení, protože to, co dorazilo letos, není po delších zkušenostech až tak zářivé, jak jsem zprvu čekal. 

Co tedy po čtvrt roce říci? Vlastně jen to, že je iPhone 17 Pro opravdu příjemný telefon, který posouvá úroveň iPhonů jako takových opět kupředu. Je ale dost na zvážení každého, zda je pro něj osobně tento krok velký či naopak zanedbatelný. Pro mě osobně se jedná o krok opravdu slušný a hlavně příjemný, protože jak focení, tak baterii ocením. Naprosto ale pochopím i ty z vás, pro které je foťák doplňkovou záležitostí a baterie vás netrápí ani u starších modelů. Tak či tak , iPhone 17 Pro není určitě přešlapem vedle, ale naopak velmi příjemnou trefou do černého.

