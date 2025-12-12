GPT-5.2 je tu! Přichází model, který má změnit profesionální práci víc než všechny předchozí generace

Společnost OpenAI jen měsíc po uvedení GPT-5.1 přichází s další generací svého modelu. Nový ChatGPT-5.2 má podle společnosti dosud představovat „nejvýkonnější modelovou řadu“ určenou pro profesionální práci a rozsáhlé projekty. GPT-5.2 se zaměřuje především na vyšší produktivitu a rychlejší dosažení výsledků. Vylepšení se promítají do tvorby tabulek, prezentací, psaní programového kódu, práci s obrázky i do schopnosti zpracovávat extrémně dlouhé textové kontexty. Model dokáže efektivněji volit nástroje, lépe chápe strukturu úloh a zvládá komplexní projekty rozdělené do více kroků.
Výrazných změn se dočkala také spolehlivost. Verze GPT-5.2 Thinking vykazuje o 30 procent méně chyb než GPT-5.1 Thinking. Model si rovněž poradí s dokumenty o rozsahu stovek tisíc tokenů. A to bez toho, aby ztrácel přesnost napříč jednotlivými částmi. Vylepšeny byly i vizuální schopnosti, zejména interpretace screenshotů, technických schémat a analytických reportů. OpenAI uvádí, že GPT-5.2 překonává odborníky v úlohách napříč 44 profesemi. Na testu GDPval dosáhl výsledek 70,9 procenta, zatímco předchozí GPT-5.1 získal 38,8 procenta. Jde tak o první model společnosti, který se celkově vyrovná či překonává lidského experta.
Uživatelé ChatGPT zaznamenají strukturovanější, spolehlivější a zároveň přirozenější tón odpovědí. Varianta GPT-5.2 Instant je určena pro každodenní úlohy, jako je vyhledání, technické texty nebo překlady. GPT-5.2 Thinking cílí na rozsáhlejší projekty, včetně analýz nahraných souborů a plánování. Nejvyšší varianta GPT-5.2 Pro je určena pro nejnáročnější dotazy vyžadující kvalitativně nejlepší výstup. Všechny verze GPT-5.2 se již postupně zpřístupňují platícím uživatelům. API je dostupné vývojářům po celém světě. Zavedení modelu přichází krátce poté, co generální ředitel Sam Altman vyhlásil cíl udržet technologický náskok před konkurencí.