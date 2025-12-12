Google Photos přináší na iPhone nový video editor! A je opět o co stát

Google začal na iOS postupně nasazovat zcela přepracovaný video editor, který má nabídnout výrazně rychlejší a intuitivnější práci. Nový design Google Photos je zaměřen na jednoduchost, rychlou orientaci a pohodlné ovládání přímo z telefonu. Základem aktualizace je univerzální časová osa, která umožňuje snadnou práci s více klipy najednou. Uživatelé tak mohou jednoduše kombinovat různé scény, měnit jejich pořadí a vytvářet dynamické sestřihy. Adaptive canvas navíc zajistí, že se zobrazení automaticky přizpůsobí formátu videa, což usnadňuje editaci i ve vertikálním či čtvercovém režimu.
Nové rozhraní výrazně zlepšuje přístupnost všech editačních nástrojů. Google uvádí, že „všechno je přesně tam, kde byste to čekali.“ Řeč je o korekci barev, střihu, ořezu, filtrech či úpravách rychlosti, které jsou nyní mnohem více po ruce. Při tvorbě videí mohou uživatelé nově snadno procházet hudební knihovnu v Google Photos a přidávat doprovodné skladby do zvýrazněných sestřihů. Proces výběru a synchronizace je tak rychlejší než kdy dříve. Google také připomíná, že některé populární funkce dostupné na Androidu se mohou v budoucnu podívat také na iOS. Jde například o šablony s přednastavenými formáty, integrovanou hudbu a text, automatické střihy synchronizované s beatem nebo vlastní textové překryvy.