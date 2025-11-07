Apple sází na Google. Nová generace Siri poběží na umělé inteligenci Gemini

Když Apple loni na WWDC představil Apple Intelligence, zdálo se, že se díky tomu Siri konečně dočká zásadní proměny, která z ní učiní podstatně využitelnější řešení. Bohužel, její vydání musel Apple nakonec odložit kvůli problémům ve vývoji, ale jak se nyní zdá, jeho konec se pozvolna blíží a s ním i její vydání. Finální verze nové Siri nicméně bude možná „vypadat! trochu jinak, než se čekalo. Podle nejnovější zprávy agentury Bloombergu totiž bude nová verze Siri poháněna umělou inteligencí Google Gemini. Jinými slovy, Siri už nebude plně „jablečná“.
Využití řešení Google ale nebude v žádném případě levnou záležitostí. Apple má za tuto technologii platit přibližně 1 miliardu dolarů ročně, přičemž půjde o obří model s 1,2 bilionu parametrů, který několikanásobně převyšuje aktuální modely Applu. Jen pro představu, současná cloudová verze Apple Intelligence využívá jen asi 150 miliard parametrů.
Fotogalerie
Apple plánuje využít Gemini především pro složitější úkoly, shrnování textů a plánování více kroků najednou, zatímco jednodušší funkce Siri budou nadále běžet na jeho vlastních modelech. Důležité je nicméně dodat, že podle Bloombergu budou všechna data zpracovávána výhradně na Apple Private Cloud Compute serverech, takže Google k nim nebude mít přístup.
Ačkoliv může působit rozhodnutí Applu překvapivě, není to poprvé, co s Googlem spolupracuje. Vždyť Google už nyní platí Applu kolem 20 miliard dolarů ročně za to, že jeho vyhledávač zůstává výchozí volbou v Safari. S trochou nadsázky se tak dá říci, že mu Apple částečně vrátí to, co on u něj utrácí. Co se pak týče uvolnění, podle Bloombergu má Apple v plánu nasadit novou generaci Siri s podporou Gemini v iOS 26.4, tedy na jaře příštího roku. Tato „chytřejší Siri“ by měla zvládnout mnohem komplexnější příkazy, pracovat s více aplikacemi zároveň a působit přirozeněji, tedy podobně jako ChatGPT nebo Claude.