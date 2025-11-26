Real Madrid a Apple odhalili tajný projekt, který má změnit celý fotbalový svět!

Real Madrid a Apple na první pohled působí jako dva světy, které spolu nemají mnoho společného. Přesto je spojuje zásadní filozofie. Přeměnit výjimečné v každodenní standard. Jeden dominuje sportovnímu světu, druhý technologickému. Oba však staví své projekty na absolutní preciznosti a neustálé inovaci. Tato společná vize se naplno projevila při setkání Florentina Péreze a Eddyho Cua na stadionu Santiago Bernabéu, kde oba představitelé prošli zákulisí v duchu nové, ambiciózní spolupráce. Nešlo o formální návštěvu, ale o symbolické potvrzení projektu, který má změnit to, jak fanoušci prožívají fotbal.
Fotogalerie
Středobodem partnerství je nový imerzivní dokument vytvořený exkluzivně pro Apple Vision Pro. Natáčen byl během utkání letošní sezóny Ligy mistrů sezóny proti Juventusu a použity byly více než tři desítky kamer Blackmagic, které zachycují prostorovou hloubku i atmosféru. Cílem není jen přiblížit zákulisí, ale nabídnout fanouškovi skutečný pocit přítomnosti. Od tunelu až po trávník. Součástí spolupráce je také integrace Apple Wallet do kompletního zážitku návštěvníka stadionu Bílého baletu. Fanoušek se tak může dostat na stadion, vstoupit do něj a zaplatit za občerstvení pouze pomocí iPhonu. Nové “obohacené vstupenky” navíc zobrazují mapy, možnosti parkování, gastronomii či informace o počasí.
Eddy Cue připomíná desetiletý vývoj Apple Pay a rostoucí roli Apple ve sportovním vysílání. Od Friday Night Baseball po integraci záběrů z iPhonu 17 Pro do profesionálních přenosů. Projekt s MLS či příchod Apple Sports do Evropy podle něj ukazuje, jak lze fanouškům nabídnout personalizovanou, rychlou a datově bohatou službu.