Apple Wallet iOS 26: Sledujte své objednávky přehledněji než kdy dřív!

Apple v iOS 26 přepracoval mimo jiné také možnost sledování objednávek v Apple Wallet, kde nyní máte mnohem přehlednější informace o tom, co jste si objednali a kdy to můžete očekávat. Jednotlivé objednávky se aktualizují mnohme přehledněji, vidíte informace o tom, že obchodník přijal objednávku, vidíte také to že ji exportoval a pokud ji rozdělil do více zásilek, máte možnost sledovat jednotlivé zásilky. Navíc máte možnost přímo se prokliknout na web kurýrní služby, abyste mohli sledovat zásilku přímo zde. Nově to však ani není potřeba, protože vás Apple Wallet informuje nejen o tom ,že je objendávka odeslána, ale také o tom, že vám bude dnes doručována. Přehledně vidíte také kolik jaká položka v objednávce stála a vše máte doplněno přehlednými obrázky, abyste se okamžitě orientovali v tom, jaké zboží očekáváte.
Fotogalerie
Dozvíte se také jakého doprave jste pro danou objednávku použili a zda vám bude doručena domů, nebo do nějakého boxu případně na pobočku. Objednávkyj e možné také spravovat a pokud to ještě stav objednávky dovoluje, můžete ji zrušit nebo editovat. Nechybí ani možnost přímo napsat mail obchodníkovi. Vše je tak v podstatě jako kdybyste nakupovali na jednom eshopu s perfektně vyladěným zákaznickým systémem. Pokud tedy budete příště něco objednávat, ručitě zkuste využít Apple Pay a v Apple Wallet pak budete mít přehled o vaší objednávce tak detailně, jak se vám dosud nesnilo.