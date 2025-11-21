Tyto 3 skvělé novinky dorazí na Macy v macOS 26.2

Apple potvrdil, že macOS Tahoe 26.2 bude vydán již příští měsíc. Nová verze přináší tři výrazná vylepšení, která zvyšují kvalitu videohovorů, rozšiřují profesionální možnosti využití Maců a zlepšují správu důležitých úkolů. S rostoucím významem práce na dálku se videohovory staly klíčovým komunikačním nástrojem. macOS 26.2 proto přidává funkci Edge Light, která simuluje softwarovou variantu kruhového světla. Zobrazuje jemné světelné lemování po okrajích displeje, které prosvětlí obličej uživatele i v nedostatečně osvětleném prostředí. Edge Light využívá Neural Engine pro detekci polohy a velikosti obličeje a následně prostřednictvím obrazového procesoru upravuje intenzitu světla dle konkrétních podmínek.
Funkci lze aktivovat ručně, ale Macy z roku 2024 a novější ji dokážou zapnout automaticky při horších světelných podmínkách. Podpora zahrnuje veškeré Macy s čipy Apple Silicon, přičemž funguje i s externími kamerami či Apple Studio Display. Profesionály zaměřené na vývoj či výzkum potěší podpora pro vytváření Mac clusterů pomocí Thunderboltu 5. Ačkoliv Apple údajně neplánuje nový Mac Pro, v macOS 26.2 přináší alternativu v podobě propojení více Maců s velmi nízkou latencí.
Díky přenosové rychlosti až 80 Gb/s mohou například čtyři Mac Studiá s kapacitou 512 GB unifikované paměti společně zpracovávat rozsáhlé modely umělé inteligence výrazně efektivněji než tradiční PC systémy s výkonnými grafickými kartami. Klasterizace je dostupná nejen pro Mac Studio, ale také pro Mac mini s M4 Pro a MacBook Pro s čipy M4 Pro či M4 Max. Vývojáři navíc nepotřebují žádný speciální hardware. Postačí pouze kabely Thunderbolt 5. Součástí aktualizace je také přístup frameworku MLX k novým neuronovým akcelerátorům čipu M5, což dále posílí výkon plánovaných modelů Mac Studio. Aplikace Připomínky získává praktickou funkci Urgentních připomínek. Při nastavení času lze úkol označit jako urgentní, což spustí alarm na propojeném iPhonu či iPadu. Uživatel má poté možnost připomínku odložit nebo označit jako splněnou. Tato integrace zajišťuje, že nepřehlédnete žádné zásadní upozornění.