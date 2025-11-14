macOS 26.2 přináší skvělou funkci pro lepší videohovory!

Apple ve druhé beta verzi systému macOS Tahoe 26.2 představil novou funkci Edge Light, která zlepší kvalitu vašich videohovorů. Tato technologie vytvoří jemné osvětlení podél okrajů displeje, čímž zajistí lepší nasvícení vašeho obličeje bez nutnosti použít externí světla.
Edge Light napodobuje efekt kruhového světla, které používají profesionálové. Pomáhá tak uživatelům v tmavých místnostech vypadat lépe při hovorech přes FaceTime, Zoom a další platformy. Světlo se automaticky přizpůsobuje okolnímu jasu a lze jej ručně upravit mezi teplým a studeným odstínem.
Neural Engine pomůže
Díky Apple Neural Engine dokáže Mac detekovat váš obličej, jeho polohu i velikost v rámci obrazu. Edge Light tak přesně zaměří, kde má světlo vytvořit. A když přejedete kurzorem přes okraje obrazovky, světlo automaticky zmizí, aby nepřekáželo v práci.
Funkce je dostupná v nastavení videohovorových aplikací vedle voleb jako Portrétní režim, Studio Light nebo Izolace hlasu. Podporována je na všech Macích s čipem Apple Silicon, a to jak s integrovanou kamerou, tak s externími zařízeními. Na Macích vyrobených v roce 2024 a novějších se Edge Light dokáže automaticky zapnout, pokud dojde k poklesu okolního světla. Vývojáři si funkci mohou vyzkoušet již nyní, veřejné vydání systému macOS 26.2 je plánováno na prosinec.