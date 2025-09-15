Apple vydal macOS 26 Tahoe pro veřejnost a tohle vše nové přináší!

macOS 26 Tahoe je konečně tu ve veřejné verzi! Pokud jste si tedy systém v předešlých týdnech či měsících nestáhli v rámci vývojářského či veřejného beta testování, můžete tak učinit konečně nyní. Instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné- Aktualizace systému. Rychlost stahování může být nicméně v prvních hodinách po uvolnění nižší vzhledem k tomu, že se o stažení budou pokoušet spousty lidí.
macOS Tahoe kompatibilita
- MacBook Air s Apple silicon (2020 a novější)
- MacBook Pro s Apple silicon (2020 a novější)
- MacBook Pro(16″, 2019)
- MacBook Pro (13″, 2020, 4 Thunderbolt 3 porty)
- iMac (2020 a novější)
- Mac mini (2020 a novější)
- Mac Studio (2022 a novější)
- Mac Pro (2019 a novější)
Fotogalerie
macOS Tahoe novinky
Liquid Glass design
Nový design dodává ikonickým prvkům macOS svěží, ale přesto známý vzhled. Průhledná lišta nabídek zvětšuje dojem z displeje. Aplikace s postranními lištami a nástrojovými lištami Liquid Glass odrážejí a lámou to, co sledujete, a více tak upoutávají pozornost na obsah. Ikony a widgety si můžete přizpůsobit a dát jim světlý, tmavý, zabarvený nebo nový čistý vzhled, který bude ladit s vaším stylem.
Přizpůsobitelný vzhled složek
Aby byly složky snadno rozpoznatelné, můžete jim dát charakteristický vzhled. Nyní můžete vybrat jedinečnou barvu a přidat emoji nebo symbol.
Lépe přizpůsobitelné ovládací centrum
Využijte více možností přizpůsobení ovládacích prvků, které se zobrazují v Ovládacím centru, a jejich rozložení. Přidejte nové ovládací prvky z aplikací pro Mac a dokonce i iPhone, včetně vašich oblíbených aplikací třetích stran. Uspořádejte je podle libosti a vytvořte si dokonce stránky s ovládacími prvky. Ovládací prvky můžete také umístit přímo do lišty nabídek, abyste k nim měli snadnější přístup.
Nová aplikace Telefon
Nová aplikace Telefon pro Mac, založená na technologii Continuity, vám umožňuje přenášet mobilní hovory z vašeho iPhone, který se nachází v blízkosti. Přímo z vašeho Macu máte přístup k obvyklým funkcím, jako jsou nedávné hovory, kontakty a hlasové zprávy.
Vylepšené Zprávy
Aby ses mohl soustředit na to, co je důležité, nové screeningové nástroje odfiltrují neznámá čísla z tvého seznamu konverzací, dokud je neoznačíš jako známá, a detekce spamu v zařízení pomáhá odfiltrovat spam. Můžeš také přidat pozadí ke své konverzaci, aby měla výrazný vzhled. A posílej ankety přátelům a rodině přes iMessage a sleduj, jak přicházejí hlasy v reálném čase.
Lepší vyhledávání přes Spotlight
Spotlight usnadňuje prohlížení všech vašich aplikací, vyhledávání nedávno použitých nebo doporučených souborů, objevování akcí, které můžete provést, a prohlížení historie schránky. Stačí spustit Spotlight z lišty nabídek a vybrat tlačítko Aplikace, Soubory, Akce nebo Schránka, které se zobrazí vedle vyhledávacího pole.
Nová aplikace Hry
Aplikace Apple Games je vaším jediným místem pro hraní her. Objevujte nejnovější aktualizace svých her, jako jsou události ve hře, významné aktualizace a hry, které hrají vaši přátelé. Získejte přístup ke své celé knihovně her. A soutěžte s přáteli v různých výzvách.
Některé funkce nemusí být dostupné ve všech regionech nebo na všech zařízeních Apple.