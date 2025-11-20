iPhone 17 poráží iPhone 16 ve Wi-Fi rychlosti o desítky procent. To vše díky této skvělé novince

Společnost Ookla, provozovatel služby Speedtest.net, zveřejnila nový report mapující skutečný výkon Wi-Fi u uživatelů iPhonu 17. Výsledky jsou jednoznačné. Nejnovější modely s čipem Apple N1 dosahují výrazně vyšších rychlostí než loňská řada iPhone 16, a to napříč všemi sledovanými regiony. Čip Apple N1 najdeme v iPhone 17, 17 Pro i iPhone Air. Podle dat Ookly jsou průměrné rychlosti stahování i nahrávání zhruba o 40 % vyšší než u iPhonu 16 s čipy od Broadcomu. Například v Severní Americe činil průměr iPhonu 16 kolem 323 Mb/s při stahování. iPhone 17 ovšem dosahuje průměru 416 Mb/s, tedy o téměř 100 Mb/s více.
Zajímavým zjištěním je, že rozdíly jsou největší v prostředích se slabým signálem. Nový N1 si v náročných podmínkách vede lépe a stabilněji než Broadcom modemy v předchozí generaci, což pro uživatele znamená rychlejší připojení tam, kde to nejvíce potřebují. Přestože N1 podporuje standard Wi-Fi 7, někteří uživatelé kritizovali, že Apple nasadil „pouze“ 160MHz kanál, nikoliv širší 320MHz, který teoreticky umožňuje vyšší rychlosti. Podle Ookly však v reálném světě tato nevýhoda prakticky nehraje roli. Routrů se 320MHz kanálem je v běžném provozu minimum a jejich výhody navíc rychle klesají se vzdáleností od přístupového bodu.
Výsledky poukazují na to, že Apple N1 představuje velký skok vpřed v oblasti bezdrátového připojení. A to stojí za zmínku zejména proto, že jde o první generaci Applem navrženého čipu. Kromě Wi-Fi zajišťuje N1 také správu Bluetooth a Thread komunikace, přičemž Apple zdůrazňuje vysokou energetickou efektivitu, například pomocí speciálních úsporných režimů pro úlohy na pozadí.