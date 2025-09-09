Apple představuje nový čip N1

Spolu s dnešním odhalením iPhonu Air přišel Apple s dalším krokem k naprosté nezávislosti na dodavatelích. Společnost představila zcela nový N1 čip, navržený na míru, který se stará o Bluetooth, Wi-Fi a Thread v nejtenčím iPhonu všech dob.
Fotogalerie
Podle Applu jde o první plně vlastní řešení pro oblast bezdrátové konektivity. Dříve totiž tuto roli zastávaly čipy od společnosti Broadcom. N1 přináší nejen vyšší výkon, ale také nižší spotřebu energie, což je u zařízení s omezeným prostorem pro baterii zásadní. Apple během prezentace zdůraznil, že nový čip zlepší zejména funkce jako osobní hotspot nebo AirDrop, tedy každodenní nástroje. Díky optimalizaci přímo na úrovni hardwaru a softwaru má být připojení rychlejší, stabilnější a zároveň úspornější. N1 je zároveň dalším důkazem toho, že Apple postupně nahrazuje klíčové komponenty vlastními návrhy. Po úspěchu Apple Silicon čipů (CPU a GPU) a nedávném vstupu do oblasti modemů (C1 čip v iPhonu 16e a C1X v iPhone Air) je N1 dalším krokem k tomu, aby měl Apple plnou kontrolu nad vývojem i výrobou. Ačkoliv začíná v iPhonu Air, dá se očekávat, že N1 se brzy rozšíří do celé produktové řady Applu. Jak se vám dnešní keynote zamlouvala?