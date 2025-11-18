Zavřít reklamu

Nelíbí se vám současné Apple Watch? Smůla, změna vzhledu je v nedohlednu

Jan Vajdák
Podle nových informací od leakera Instant Digital se příští rok a ani v nejbližších letech nedočkáme významných designových změn u Apple Watch. V příspěvku na čínské síti Weibo naznačil, že modely pro rok 2026 budou vzhledově velmi podobné těm současným, a zásadní přepracování by mohlo přijít až v roce 2028. Leaker uvádí, že Apple neuvede nový design hodinek dříve než rok po představení svého 20. výročního iPhonu, očekávaného koncem roku 2027.

Tato tvrzení jsou v rozporu s dřívější zprávou DigiTimes, podle níž měl alespoň jeden z modelů už v příštím roce nabídnout významné změny vzhledu v souvislosti s novými senzory. Spekulovalo se, že by mohlo jít o podporu dlouho vyvíjeného neinvazivního měření hladiny glukózy. Ale tato technologie je podle dostupných informací stále několik let vzdálená. Novinář Mark Gurman z Bloombergu již dříve psal o možnosti kompletního přepracování s tenčím tělem a magnetickým systémem pro řemínky. Přestože Apple Watch Series 10 skutečně přinesly tenčí konstrukci, magnetické pásky se zatím neobjevily.

Uniklé kódy rovněž naznačují, že Apple experimentuje s biometrickým ověřováním pomocí Touch ID pro modely, které by měly dorazit příští rok. Je však možné, že půjde o řešení pod displejem, které by design hodinek zásadně neovlivnilo. Ačkoli na informace Instant Digital se nedá s jistotou spolehnout, v minulosti se několikrát trefili. Například správně předpověděli žlutý iPhone 14 a titanový Milanese Loop pro Apple Watch Ultra 2.

