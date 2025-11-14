Novinka v iOS 26.2 zajistí, že vám žádná notifikace už nikdy neunikne

Apple chystá vydání iOS 26.2, které dorazí už příští měsíc a přinese řadu zajímavých novinek. Kromě aktualizací pro systémové aplikace (jako jsou Připomínky, Podcasty, Apple News či Apple Music) nabídne také skrytou, ale praktickou funkci pro upozornění, která pomůže zajistit, že vám už žádné neunikne. Už několik verzí iOS umožňuje používat záblesk fotoaparátu jako vizuální upozornění na příchozí notifikace. Tato funkce vznikla jako součást přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením, ale řada uživatelů ji využívá i běžně. Nově však Apple přidává alternativu, která využívá samotný displej. S příchodem iOS 26.2, jakmile dorazí upozornění, může na iPhonu bliknout celá obrazovka.
Stačí otevřít Nastavení → Zpřístupnění → Zvuk a vizuální → Záblesk při upozornění. Zde se nyní objeví nejen známá možnost aktivace LED diody, ale i nová volba „Displej“. Lze dokonce zapnout obě varianty současně pro maximální efekt. Pokud tuto funkci zapnete, displej se při příchodu notifikace krátce rozsvítí na plný jas a následně se vrátí do běžného režimu. Efekt je nejvíce viditelný, pokud není aktivní always-on displej. Pro uživatele Apple Watch může být tato funkce zbytečná, protože upozornění dostávají prostřednictvím haptické odezvy. Ale pro všechny ostatní představuje tato nová vizuální forma upozornění z iOS 26.2 jednoduchý a účinný způsob, jak už nikdy nepřehlédnout žádné oznámení. Přijde vám takové řešení praktické?