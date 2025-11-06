iOS 26.2 vylepšuje na iPhonech systém varování před živelnými hrozbami

Apple připravuje v rámci iOS 26.2 novou sekci výstrah Enhanced Safety Alerts, která rozšiřuje možnosti varování před krizovými situacemi. Novinka se objevila v první vývojářské betě a přináší konkrétnější nastavení pro různé typy událostí.
V nabídce Nastavení > Oznámení nově najdete volbu Enhanced Safety Alerts. Po jejím otevření si uživatelé v podporovaných oblastech mohou aktivovat dvě nové výstrahy: varování před zemětřesením a varování na bezprostřední hrozby, jako jsou přírodní katastrofy, útoky nebo jiné kritické události.
Přesnější lokalizace a nový výstražný tón
Součástí nové sekce je také možnost sdílet přibližnou polohu s Apple, aby systém mohl výstrahy doručovat rychleji a spolehlivěji. Uživatelé mají nad touto volbou plnou kontrolu.
Funkce doplňuje již existující systém Government Alerts (Vládní výstrahy), který v některých zemích (v Česku zatím ne a také záleží na operátorovi) zahrnuje např. AMBER alerty, výstrahy veřejné bezpečnosti nebo testovací zprávy. Nově lze detailněji spravovat i přesnost určení polohy a zvuková upozornění.
Beta verze také přidává nový výstražný tón, který doprovází tyto krizové situace. Apple jej pravděpodobně ladil tak, aby byl dobře slyšitelný i v hlučném prostředí a odlišitelný od běžných notifikací. Funkce Enhanced Safety Alerts zatím není dostupná globálně, ale očekává se, že bude postupně rozšiřována do více regionů.