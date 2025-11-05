Konečně! iOS 26.2 přidává do aplikace Připomínky opravdové alarmy

Apple ve včera vydané první betě iOS 26.2 potichu přidal funkci, po které uživatelé bez jakékoliv nadsázky volali roky. Do aplikace Připomínky totiž konečně dorazila možnost nastavit si skutečný alarm pro připomínku, díky čemuž jí už tak nemáte šanci přehlédnout.
Jakmile v Připomínkách vyberete čas a zapnete přepínač „Naléhavé“, iPhone v nastavený moment spustí klasický budík a to se vší parádou – tedy se zvukem a možností odložit nebo zastavit. Pokud pak alarm odložíte, na zamčené obrazovce se objeví odpočet s nabídkou připomínku dokončit nebo přeplánovat. Klepnutím na dokončení vás pak iOS rovnou přepne do aplikace Připomínky, kde ji potvrdíte.
Fotogalerie
Zajímavé je i to, že Apple nově umožňuje propojit budíky z aplikace Hodiny s Připomínkami, pokud jim v Nastavení udělíte přístup. Díky tomu tak ve výsledku vznikají ještě komplexnější možnosti pro nastavení vašich potřeb. A co víc, kdo chce věci mít pod kontrolou, najde v nastavení Připomínek i možnost vypnout tlačítko Odložit a nahradit ho přímým „Hotovo“.
Apple navíc myslel i na detaily. Aby se vám alarmy z Připomínek nepletly s těmi běžnými, Apple je odlišuje novou modrou barvou. Na první pohled tak poznáte, že nejde o vstávání do práce, ale o úkol, který prostě nemůžete prošvihnout. Zkrátka a dobře, vylepšení dotažené k dokonalosti v každém směru.