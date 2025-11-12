Apple chystá svého prvního AI chatbota! Dorazí jako součást této služby

Zavřít reklamu

Apple podle zprávy Marka Gurmana z agentury Bloomberg připravuje zcela přepracovanou aplikaci Zdraví, která by měla dorazit příští rok spolu s novou službou Health+. Ta má být založena na umělé inteligenci a nabídnout uživatelům individuální přístup k péči o zdraví. Nová služba Health+ má podle Gurmana využívat AI kouče, který bude analyzovat uživatelská data a poskytovat personalizovaná doporučení týkající se výživy, pohybu a životního stylu. Apple chce tímto krokem vstoupit do nového segmentu tzv. zdravotních AI chatbotů, ve kterém dosud dominují menší startupy.

Dřívější úniky naznačují, že vylepšená aplikace Zdraví nabídne sledování výživy, AI koučink a videa od lékařů či odborníků k různým zdravotním tématům. Uživatelé by tak mohli získat komplexnější přehled o svém zdraví přímo v rámci jablečného ekosystému. Health+ má být součástí širšího nasazení umělé inteligence, které Apple plánuje na rok 2026. Firma se chystá představit také novou verzi Siri v iOS 26.4 a její kompletně přepracovaný design v iOS 27. Apple údajně vyvíjí i vlastní AI vyhledávač a investuje do integrace modelu Gemini od Googlu, za který by mohl ročně platit až miliardu dolarů.

Ačkoli koncept chytrého zdravotního asistenta zní lákavě, Apple může narazit na únavu ze stále nových předplatných. Pokud bude Health+ součástí balíčku Apple One, pravděpodobně se tím zvýší jeho cena. Pro uživatele tak bude rozhodující, zda nová služba skutečně přinese přidanou hodnotu, či půjde jen o další položku na seznamu měsíčních plateb.

