Zdraví+: Apple chystá nové předplatné s AI lékařem a sledováním výživy

iPhone
Martin Hradecký
Apple podle nových informací chystá další rozšíření svého předplatného ekosystému. Po službách jako Apple Music, iCloud+, Fitness+ nebo Apple TV+ by se měl v roce 2026 objevit Health+ – nový zdravotní balíček, který by mohl zásadně proměnit, jak lidé sledují své zdraví a životní styl.

Apple Health+

Podle Bloombergu má Apple Health+ (u nás možná jako Zdraví+) nabídnout AI lékaře, pokročilé sledování jídel a kalorií a personalizované zdravotní vzdělávání prostřednictvím videí a článků. Cílem je vytvořit jednotné prostředí, které bude nejen shromažďovat data z Apple Watch a dalších zařízení, ale zároveň je i aktivně vyhodnocovat a radit uživatelům.

Současná aplikace Apple Zdraví funguje hlavně jako pasivní úložiště dat z Apple Watch a připojených zařízení – chytrých vah, tlakomerů nebo láhví na vodu. Uživatelé mohou zadávat informace i ručně, ale systém je těžkopádný a vyžaduje pomoc od aplikací třetích stran, jako jsou Foodnoms nebo Waterminder.

S příchodem Health+ by však Apple mohl tyto funkce integrovat přímo do vlastního ekosystému a omezit závislost na externích aplikacích. Součástí má být i AI asistent fungující jako virtuální lékař, který pomocí Apple Intelligence zpracuje data přímo na zařízení a nabídne doporučení či varování v souvislosti se zdravím a životním stylem.

Placené rozšíření Apple Zdraví

Health+ by podle odhadů mohl být součástí rozšířeného balíčku Apple One nebo fungovat jako samostatná služba s ročním poplatkem. Cenově by se mohl pohybovat v rozmezí od 40 do 100 dolarů ročně, podobně jako prémiové zdravotní aplikace konkurence.

Nová služba má být výsledkem přesunu zodpovědnosti za zdravotní a fitness produkty pod vedení Eddyho Cua, šéfa sekce služeb. To naznačuje, že Apple chce zdraví více komercializovat a zařadit ho mezi své klíčové předplatné produkty. Očekává se, že Health+ bude oficiálně představeno v první polovině roku 2026, pravděpodobně po boku nového systému Siri s podporou Apple Intelligence. U nás to ale na příchod hned v první vlně moc nevypadá.

