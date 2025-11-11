Tato služba Applu je v problémech! Ve vzduchu jsou velké změny

Podle nejnovějších informací od Bloombergu se budoucnost streamovací služby Apple Fitness+ ocitla pod „drobnohledem“ vedení společnosti. Apple údajně přehodnocuje její význam a strategii v rámci širší reorganizace digitálních služeb. Mark Gurman ve svém zpravodaji Power On uvedl, že Apple Fitness+ patří mezi nejméně výkonné digitální produkty Applu. Ačkoli byla služba po svém spuštění v roce 2020 vnímána jako přirozené rozšíření ekosystému kolem Apple Watch, trápí ji vysoká míra odlivu uživatelů a nízké příjmy.
Na druhou stranu si Fitness+ za čtyři roky existence vytvořila malou, ale loajální základnu uživatelů, což Applu komplikuje případné rozhodnutí o jejím ukončení. Služba je navíc relativně levná na provoz, takže by potenciální negativní publicita mohla převažovat nad úsporami. Apple proto neplánuje Fitness+ okamžitě zrušit, ale přistoupil k reorganizaci. Nově ji povede viceprezidentka pro oblast zdraví Sumbul Desai, která bude řídit Fitness+ v rámci širší divize Health. Ta bude nyní přímo podřízena šéfovi služeb Eddy Cueovi, jenž má na starosti také Apple Music či iCloud.
Fotogalerie
Podle Gurmana lze očekávat, že tato změna přinese větší tlak na růst a inovace, především v oblasti integrace se zdravotními funkcemi Apple Watch a iPhonu. Přestože se Apple snažil službu rozvíjet (například přidáním meditací či cvičení pro seniory) nikdy se jí nepodařilo dosáhnout popularity jiných produktů, jako jsou Apple Music či TV+. Pokud Apple nenajde způsob, jak Fitness+ znovu oživit, může se stát, že tato služba brzy projde výraznou transformací. Nebo zcela zmizí.