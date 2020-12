Recenze Apple Fitness+: Co říkají na novou službu první zahraniční recenzenti?

Jablečná služba Fitness+ odstartovala sice teprve před pár hodinami, již nyní se ale na internetu objevují první recenze a hodnocení této novinky. Lidé si v nich většinou pochvalují integraci s Apple Watch, velkou variabilitu různých cvičení a řadu dalších vlastností. Jak vypadají první hodnocení cvičební služby od Applu?

Server CNET kupříkladu uvedl, že u služby Fitness+ je skvělým motivujícím faktorem to, že se v průběhu cvičení zobrazují metriky z Apple Watch. „Pohyby byly spíše základní, a po čase se začaly opakovat. Co mě ale opravdu udržovalo v chodu bylo sledování mého srdečního tepu v reálném čase na obrazovce,“ píše Vanessa Hand Orellana z CNET, a dodává, že to byly právě metriky, které jí pomáhaly udržet si přehled o tom, kolik námahy vlastně na cvičení vynakládá. Zobrazování metrik ji zároveň také motivovalo k vyvíjení ještě většího úsilí. Služba Fitness+ v současné chvíli nabízí zhruba 180 různých cvičení napříč deseti kategoriemi, toto číslo ale bude postupně růst. „Je toho opravdu hodně. Napočítal jsem kolem 180 cvičení napříč nejrůznějšími aktivitami (HIIT, jóga, posilování středu těla, silový trénink, běh na páse..). Apple uvádí, že toho časem přidá více. Kolik toho bude a jak často k tomu bude docházet zatím není jasné, je zde ale sekce s názvem ‚New This week‘, která vyzdvihuje nejžhavější novinky,“ píše Raymond Wong z Input.

Server CNBC chválí sympatické instruktory, upozorňuje ale na to, že při cvičení z oblasti jízdy na rotopedu předcvičující neuvádí odpor a kadenci – je to zřejmě proto, že každý uživatel používá jiný typ stroje. „ Fitness+ odvádí skvělou práci také co se týče povzbuzování. Jsou zde i další trenéři, kteří v průběhu cvičení ukazují doporučená vylepšení nebo změny, které můžete v průběhu cvičení vyzkoušet, pokud nejste třeba ve stejné formě jako hlavní trenér.“ Wall Street Journal zase píše o tanečním tréninku v rámci Apple Fitness+:„Tanec a veslování jsou dvě disciplíny, které nejsou v ostatních fitness aplikacích zrovna běžné,“ píše Nicole Nguyen, která si v rámci Fitness+ vyzkoušela dvacetiminutovou lekci hip-hopu, kterou označila za těžkou a zábavnou zároveň. Někteří recenzenti srovnávali službu Fitness+ s aplikací Peloton Digital Lite, která rovněž nabízí řadu cvičení, motivační hudební playlisty a charismatické trenéry. Oproti Pelotonu má ale Fitness+ výhodu v podobě možnosti stahování cvičení pro offline režim. Většina recenzentů se shodla na tom, že  Fitness+ je skvělou službou zejména v době pandemie, a je ideálním fitness řešením pro širokou škálu publika. Nám to však může být v Česku a na Slovensku zatím vcelku jedno, jelikož zde služba dostupná zatím není a pravděpodobně ještě chvíli ani nebude.