Pokud sledujete náš magazín pravidelně, tak vám zajisté před několika dny neunikla zpráva o tom, že se jablečná služba Fitness+ rozšiřuje do několika dalších zemí. V seznamu těchto zemí se mimo jiné nachází také Německo a případně Rakousko. Obě tyto země jsou našimi sousedy, a tak mnoho uživatelů napadlo, zdali neexistuje nějaký jednoduchý postup, prostřednictvím kterého by si mohli Fitness+ aktivovat i v České republice. Hned na začátek můžeme uvést, že možnost pro aktivaci Fitness+ v Česku doopravdy je, každopádně je tento proces tak zbytečně složitý, že se nejspíše nikomu nebude chtít provádět.

Když Apple představuje nové služby, tak ve většině případech můžeme v Česku zůstat zcela klidní. Mnohdy totiž tyto služby v tuzemsku jednoduše nejsou k dispozici. V určitých případech nejsou k dispozici vůbec, v jiných případech si na jejich aktivaci musíme delší dobu počkat. Pěkným příkladem je v tomto případě Apple Pay, které již aktuálně máme v Česku několik let k dispozici. Než se ale Apple Pay do Česka (a mnoha ostatních zemí) dostalo, tak to prostě a jednoduše trvalo. A nutno zmínit, že podobně, ne-li stejně, je to i v případě Fitness+. I přesto, že je tato služba u našich sousedů k dispozici, tak jednoduchý postup pro její aktivaci prostě neexistuje.

Fitness+ v Česku je možné aktivovat. Postup je ale složitý

Pokud byste si aktuálně chtěli službu Fitness+ v Česku aktivovat, tak k tomu budete potřebovat hned několik věcí. Prvně je nutné, abyste si vytvořili německé Apple ID, což lze učinit na stránkách appleid.apple.com. Vyloženě německé nové Apple ID být nemusí, vybrat si můžete jakoukoliv zemi, ve které je Fitness+ k dispozici. Pomocí tohoto nového Apple ID se pak musíte přihlásit k App Storu na všech vašich zařízeních, čímž dostanete přístup k německému obsahu, společně s Fitness+. Tato služba se následně objeví i v aplikaci Kondice, a to ve spodním menu. Tím to ale bohužel nekončí, jelikož Fitness+ není k dispozici zdarma, jedná se o službu, která se platí na bází předplatného. K platbě pak není možné využít českou platební kartu, ale takovou platební kartu, která pochází ze stejné země jako vaše nové Apple ID. Výhodu tedy v tomto případě mají jedinci, kteří například v Německu pracují a mají k dispozici německou platební kartu. Tuto platební kartu si musíte přiřadit k vašemu Apple ID a následně pomocí ní zaplatit. Popřípadě můžete namísto využití platební karty najít nějakou internetovou službu, která vám na vaše zahraniční Apple ID přičte prostředky pomocí dárkové karty.

Jakmile výše uvedený postup provedete, tak se vám bude Fitness+ na vašem zařízení zobrazovat do té doby, dokud zůstanete v App Storu přihlášeni na zahraničním Apple ID. Být neustále přihlášený na zahraničním Apple ID v App Storu samozřejmě není ideální, jelikož přijdete o všechny vaše zakoupené aplikace. Uživatelé to tedy dělají tak, že tehdy, kdy chtějí cvičit a využít při tom Fitness+, tak se v App Storu přihlásí k zahraničnímu Apple ID, a po dokončení cvičení se z něj zase odhlásí a přihlásí se k tomu primárnímu – a takto pořád dokola. Pokud celý tento proces provedete a i přesto se vám Fitness+ nezobrazí, tak bude nutné zařízení restartovat a případně aktualizovat. Je nutné, abyste na všech zařízeních, na kterých Fitness+ využíváte, měli poslední verze operačních systémů.

Závěr

Výše uvedený postup je tedy vcelku složitý, avšak jak se říká – kde je vůle, tam je cesta. Postup pro aktivaci Apple Pay v České republice byl podobně složitý a i přesto se našli někteří jedinci, kteří byli kvůli této funkci schopni si vytvořit zahraniční Apple ID a zároveň založit účet v zahraniční bance. Nutno zmínit, že VPN vám v tomto případě nijak nepomůže, jak někteří uživatelé mylně tvrdí. Mnoho z vás dost možná nechápe, z jakého důvodu může být Fitness+ k dispozici v Německu a dalších zemích Evropy, a nikoliv v Česku. Podle dostupných informací za to mohou hudební autorská práva, jelikož Fitness+ je přímo vázáno s Apple Music. Proces řešení autorských práv není nic jednoduchého, a proto delší dobu trvá. Zdali se Fitness+ někdy v budoucnu objeví i v Česku je prozatím ve hvězdách. Osobně si ale myslím, že bychom se přece jenom za nějakou dobu mohli dočkat. Pokud k tomu dojde, tak vás o tom samozřejmě ihned budeme informovat.