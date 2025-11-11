Apple ustoupil čínské cenzuře. Z App Storu zmizely dvě největší gay seznamky

Apple odstranil ze svého čínského App Storu dvě z nejpoužívanějších gay seznamky Blued a Finka. Důvodem je příkaz od Cyberspace Administration of China, tedy hlavního čínského úřadu pro dohled nad internetem a cenzuru. Podle magazínu Wired začaly zmíněné aplikace z čínského internetu mizet během víkendu. Apple uvedl, že jedná v souladu se zákony zemí, ve kterých působí, a tentokrát připojil i konkrétní vysvětlení. „Postupujeme podle zákonů v zemích, kde působíme. Na základě příkazu čínského regulačního úřadu jsme tyto dvě aplikace odstranili pouze z čínského obchodu App Store,“ uvedl mluvčí Applu.
Zároveň doplnil, že mimo Čínu už aplikace nebyly dostupné. Finka byla z ostatních trhů stažena dříve a Blued fungoval výhradně v Číně. Aplikace Blued měla podle údajů vývojářů v roce 2020 více než 49 milionů registrovaných uživatelů. Její odstranění tak znamená výrazný zásah do čínské LGBTQ+ komunity. Podle zprávy jde o součást širšího potlačování LGBTQ+ aktivit v Číně. Ačkoli země dekriminalizovala homosexualitu už v 90. letech, stát nadále neuznává manželství osob stejného pohlaví a v posledních letech zesílil tlak na občanskou společnost i svobodu projevu. Několik organizací na podporu práv LGBTQ+ bylo nuceno ukončit činnost a sociální sítě stále častěji cenzurují související obsah.