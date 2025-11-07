Obří průšvih pro Apple! Zdrojový kód webové verze App Store kompletně unikla na internet

Jen několik hodin po spuštění přepracovaného webového rozhraní App Storu se na GitHubu objevila kopie jeho kompletního zdrojového kódu. K neobvyklé situaci došlo kvůli tomu, že Apple při nasazení nové verze zapomněl vypnout tzv. „sourcemaps“. Nástroj, který vývojářům umožňuje sledovat a ladit kód během vývoje. Na problém upozornil uživatel rxliuli, který uvedl, že pomocí rozšíření pro prohlížeč Chrome stáhl všechny veřejně přístupné zdroje přímo ze stránek App Storu.
Výsledkem je kompletní archiv obsahující zdrojový kód napsaný ve frameworku Svelte a jazyce TypeScript, včetně logiky pro správu stavu aplikace, uživatelského rozhraní, konfigurace směrování i kódu pro komunikaci s API. Podle rxliuliho byl celý obsah získán z veřejně přístupných zdrojů a zveřejněn „pouze pro vzdělávací účely“. Přesto se dá očekávat, že Apple brzy požádá o odstranění, neboť i když nejde o únik citlivých informací, pro technologického giganta jde o nepříjemné pochybení. Z bezpečnostního hlediska únik nepředstavuje bezprostřední riziko. Neobsahuje žádná data o uživatelích ani o infrastruktuře Applu. Spíše odhaluje, jak je nové rozhraní App Storu technicky postaveno a strukturováno. Pro ty, kteří se zajímají o webové technologie Applu, může být tento krátkodobě dostupný projekt zajímavým pohledem pod kapotu jednoho z největších online obchodů na světě.