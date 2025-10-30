App Store, iCloud a další služby letos vydělají víc, než co zvládne Disney a Tesla dohromady

Apple letos zřejmě dosáhne dalšího obrovského milníku. Podle informací deníku Financial Times totiž jeho divize služeb poprvé v historii překročí hranici 100 miliard dolarů ročních tržeb, čímž by se stala jedním z nejziskovějších segmentů firmy. Analytici ze společnosti Visible Alpha odhadují, že za uplynulý fiskální rok Apple v oblasti služeb utržil zhruba 108,6 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o přibližně 13 %.
Jen pro představu, pokud se tato čísla potvrdí, služby Applu by samy o sobě vydělávaly víc než Disney nebo Tesla dohromady. Podle banky JPMorgan by navíc už letos mohly tvořit čtvrtinu všech příjmů Applu, ale až polovinu jeho zisku. Divize služeb zahrnuje široké spektrum produktů a platforem od App Storu, iCloudu a Apple Music, přes Apple TV+, Apple Arcade, Apple Pay a AppleCare, až po miliardové partnerství s Googlem, který platí za to, aby byl jeho vyhledávač výchozí na všech zařízeních Applu. Díky tomu jde o mimořádně ziskový segment s vysokou marží, který se v posledních letech stal klíčovým pilířem celé společnosti.
Zajímavé je, že tento růst přichází navzdory stále silnějším tlakům ze strany regulátorů. Apple čelí hrozbě antimonopolní žaloby v USA i novým pravidlům v Evropě, která omezují poplatky až 30 % z digitálních nákupů na App Storu. Přesto analytici očekávají, že význam služeb bude dál růst a to i díky rozšiřování Applu do oblasti živých přenosů sportovních událostí, například nově uzavřenému kontraktu na streamování závodů Formule 1 v USA za 700 milionů dolarů.
Podle aktuálních projekcí by mohly služby do konce desetiletí tvořit přes 30 % veškerých příjmů Applu, a jejich tržby by mohly vystoupat až na 175 miliard dolarů ročně. Pro srovnání, iPhone by měl i v roce 2025 zůstat hlavním tahounem s odhadem kolem 415 miliard dolarů, ale jeho růst se má držet na úrovni čtyř procent ročně. Apple tak pomalu, ale jistě potvrzuje, že jeho budoucnost nestojí jen na hardwaru. Služby se stávají novým zlatým dolem z Cupertina a vzhledem k jejich tempu růstu to vypadá, že tenhle segment ještě zdaleka neřekl poslední slovo.