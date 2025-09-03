NÚKIB vydal šokující varování! Čína vás špehuje skrze mobily, aplikace i auta

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal dnes varování, které nemá v Česku obdoby. Podle úřadu totiž existuje vysoká pravděpodobnost, že technologie pocházející z Číny od chytrých telefonů a hodinek, přes elektroauta až po cloudové služby či fotovoltaické střídače mohou představovat vážné riziko. Důvodem je předávání uživatelských i systémových dat do Číny a možnost vzdálené správy zařízení přímo z území Čínské lidové republiky.
Úřad staví své varování na kombinaci domácích i zahraničních zjištění, podle nichž čínská legislativa umožňuje tamním státním orgánům široký přístup k datům. Čínské zákony navíc firmám ukládají povinnost spolupracovat se zpravodajskými službami a předávat jim citlivé informace, a to bez možnosti soudní kontroly. To podle NÚKIBu znamená, že jakákoliv data uložená na čínských serverech od polohy uživatele až po jeho hlasovou komunikaci může režim v Pekingu snadno získat. Do rizikové skupiny spadají nejen telefony a auta, ale také zařízení chytré domácnosti, zdravotnická technika nebo IP kamery. Podle Bezpečnostní informační služby se nebezpečí skrývá nejen v možnosti instalace špionážního softwaru, ale i v samotném sběru dat, která mohou být následně zneužita k obchodním či bezpečnostním účelům.
Česko přitom není v ohrožení samo. Podobná varování v minulosti zazněla také v dalších zemích EU i mimo ni. Skupiny napojené na čínskou vládu stály například za kybernetickými útoky na české ministerstvo zahraničí nebo belgické a britské instituce. Podle NÚKIBu je jasné, že Čína má dlouhodobou strategii získávat citlivé informace a posilovat svůj vliv v Evropě. Úřad proto doporučuje, aby státní instituce, firmy i běžní uživatelé věnovali zvýšenou pozornost tomu, jaké technologie používají a komu svěřují svá data. Zvlášť lidé ve veřejných funkcích by měli zvážit omezení či úplné vyřazení čínských zařízení a služeb.
NÚKIB tak posílá jasný signál: v době, kdy se stále více spoléháme na digitální technologie, už nejde jen o technické parametry nebo cenu. Stejně důležité je, odkud zařízení pochází a komu musí výrobce skládat účty. A v případě Číny platí, že tato důvěra je podle českých bezpečnostních expertů na místě jen těžko.
Zahoďme telefony a chytré hodinky.. stejně bez toho bylo líp. Nikdo vás neotravoval a žilo se krásně