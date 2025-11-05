Bentley Bentayga pro každého zaměstnance či Nikkon. Co by si mohl Apple koupit za peníze, které do konce roku zaplatí na clech?

Apple uvedl, že do konce roku 2025 zaplatí přibližně 3,4 miliardy dolarů za cla a tarify související s iPhonem a dalšími zařízeními. Ačkoli společnost disponuje obrovskými finančními rezervami, takto vysoká částka i tak budí pozornost. Apple se rozhodl, že náklady pokryje z vlastních zdrojů, místo aby je přenesl na zákazníky formou vyšších cen. A to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Zatímco jiné společnosti, například Microsoft, v poslední době své produkty výrazně zdražily, Apple volí opačný přístup. Přesto se nabízí otázka, zda by 3,4 miliardy dolarů nemohly být využity smysluplněji (či alespoň kreativněji).
Jednou z logických možností by byl nákup společnosti Jamf, která se specializuje na správu jablečných zařízení ve firemním prostředí. Hodnota této firmy při odkoupení v roce 2025 činila zhruba 2,2 miliardy dolarů, takže by Applu ještě více než miliarda zbyla. Další variantou by mohl být Nikkon, japonský výrobce optiky, jehož zkušenosti s fotoaparáty by mohly Applu pomoci vylepšit kamerové systémy iPhonů. Pokud by Apple chtěl znovu oživit své automobilové ambice po neúspěšném projektu Titan, mohl by odkoupit WeRide. Tedy technologickou společnost zaměřenou na autonomní řízení, jejíž hodnota se pohybuje kolem 3,23 miliardy dolarů. Symbolickým a vtipným gestem by zase mohl být nákup BlackBerry. Značku, kterou Apple kdysi prakticky vytlačil z trhu.
Fotogalerie
A kdyby se Tim Cook rozhodl peníze využít jen tak pro radost? Za tuto částku by mohl pořídit Bentley Bentayga pro každého z 12 tisíc zaměstnanců Apple Parku, nebo rozdat každému Američanovi deset dolarů. A pokud by chtěl učinit čistě symbolické gesto, mohl by za 3,4 miliardy koupit přibližně 378 milionů Big Maců. A to by mu ještě pravděpodobně pár milionů zbylo.