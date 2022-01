Legendární BlackBerry končí, od zítra přestanou všechny její telefony fungovat

Legendarní společnost BlackBerry definitivně ukončí dnem 4. 1. 2022 provoz svých serverů. To v případě BlackBerry znamená, že se během zítřejšího dne veškeré telefony a další produkty s ostružinou v logu stanou nepoužitelné. BlackBerry totiž od ostatních společností odlišuje, respektive odlišovalo to, že veškerá komunikace a to jak hlasová tak datová (maily, sms) probíhala přes šifrované servery společnosti. Díky tomu byla sice komunikace zabezpečena, ovšem přístroje jsou na serverech BlackBerry zcela závislé a bez nich nefungují.

Poslední model BlackBerry KeyOne představila společnost v roce 2017 a stejně jako další, i tento smartphone nabízel plnohodnotnou fyzickou qwerty klávesnici. Od roku 2020 se pak TCL jakožto majitel BlackBerry rozhodl ukončit výrobu všech modelů s tím, že dopředu avizoval datum 4. 1. 2022 jako poslední den, kdy si budete mít možnost z legendárních BlackBerry zavolat nebo napsat sms, případně email.

Sám jsem pár let BlackBerry používal v době, než jsem přešel na iPhone 4s, a musím říct, že některé myšlenky samotné společnosti i telefonů této značky jako takových nebyly vůbec špatné. Ovšem iOS a Android se staly zkrátka tak populárními, že už ani korporace nedokázaly tlačit své zaměstnance k tomu, aby využívali právě BlackBerry, které se snažilo zaujmout především bezpečností. Některé banky, pojišťovny a další korporáty před nástupem iOS a Androidů používaly kvůli bezpečnosti výhradně telefony BlackBerry a jejich šifrovanou komunikaci. Postupně se však ukázalo, že zabezpečení zejména v případě iOS je minimálně na stejné úrovni jako u BlackBerry a i do té doby velmi konzervativní společnosti neměly najednou problém s tím, aby zaměstnanci začali používat iOS a Android.

Společnost BlackBerry se snažila vzdorovat rychlému nástupu konkurence, ovšem od začátku, co přišel iOS a Android, se jí to příliš nedařilo. V roce 2013 se tváří značky stala světoznámá zpěvačka Alicicia Keys, která ovšem jen pár dní poté, co její tvář zaplavila všechny reklamy na BlackBerry, udělala těžko vysvětlitelné faux pas a tweetovala zprávy z iPhone. Od té doby už nebylo o společnosti BlackBerry příliš slyšet a to až do doby, kdy ji koupil čínský gigant TCL. To však byl také další hřebíček do rakve, kdy mnoho společností, které ještě do té doby setrvávaly u přístrojů BlackBerry, nechtěly nadále používat produkty spadající pod čínskou společnost.

Mezi zajímavosti, na které si možná vzpomenete, aniž byste byli majitelé BlackBerry, patří jednoznačně dvojice reklam, ve kterých se přetahoval Apple a právě BlackBerry. Jako první uvedla společnost BlackBerry reklamu, ve které je ostružina vystřelena proti jablku jako náboj a zcela jej zdevastuje. Apple kontroval reklamou, kdy jablko útok ostružiny odrazí a naopak ji zcela zničí srážka s větším a mocnějším ovocem. Na legendární dvojici reklam se můžete podívat v následujícím videu.