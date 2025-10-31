Zapomeňte na Terminátora. Přichází robot, který vám pomůže doma, avšak se zásadním háčkem

Norská společnost 1X Technologies, známá svými humanoidními roboty, plánuje v roce 2026 uvést na trh robota Neo. Domácího asistenta s cenovkou kolem 20 tisíc dolarů, který má uklízet, zalévat rostliny a pomáhat s běžnými činnostmi v domácnosti. Společnost ovšem upozorňuje na dvě zásadní podmínky. A sice přísnou bezpečnostní kontrolu a nutnost podepsat souhlas s dohledem lidského operátora.
Společnost 1X tvrdí, že Neo je vybaven několika vrstvami bezpečnostních mechanismů, které zabrání tomu, aby se proměnil v „Terminátora“. Zároveň však bude vyžadovat, aby zákazníci podepsali souhlas s dálkovým dohledem. Lidský operátor bude moci „vidět očima robota“ a pomáhat mu při složitějších úkolech. Generální ředitel Bernt Børnich otevřeně přiznal, že bez dat od uživatelů se produkt nebude moci zlepšovat. Prezentace Nea ukázala, že jeho schopnosti jsou zatím omezené. Otevření myčky nebo přinesení láhve vody trvá přibližně minutu. Ukázalo se navíc, že tyto úkoly neprováděl plně autonomní robot, ale člověk ovládající robota přes VR headset. Hlas, který ve videu mluví, nepatří Neovi, ale operátorovi s přezdívkou Turing.
Robot měří zhruba 170 centimetrů a váží jen 30 kilogramů, aby v případě pádu nikoho nezranil. Dostupný bude v šedé, hnědé a béžové barvě, přičemž zákazníci si budou moci určit i zóny, kam lidský operátor nebude mít přístup. Projekt Neo tak představuje nejen technologickou novinku, ale i společenský experiment, v němž si uživatelé budou muset zvyknout na spolupráci s robotem i vzdáleným člověkem současně.