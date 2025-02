Apple odhalil svého prvního robota! Je naprosto neuvěřitelný

Budoucnost Applu se nebude točit jen kolem iPhonů, Maců či Apple Watch, ale také velmi pravděpodobně i kolem robotických produktů. Že kalifornský gigant na tomto typu produktů již nějakou dobu pracuje slýcháme ostatně již pěkných pár měsíců, které přinesly zprávy například o robotických ramenech pro iPady či o pohyblivých HomePodech. Nedávno pak Apple odhalil na specializovaném webu na Machine Learning Research první veřejné výsledky své práce ve formě prototypu robotické lampy s realistickými pohyby, která reaguje na uživatele.

Video, které zachycuje lampu připomínající svým vzhledem i pohyby legendárního maskota Pixaru, odhaluje střípky toho, jak může robot v podání Applu v budoucnu vypadat a jak realisticky se může hýbat. Vidět lze například to, jak robot reaguje na gesta rukou pro přiblížení se či naopak vzdálení, potažmo je schopna reagovat na otázky, kdy po otázce, jaké je počasí, se robot podívá z okna, aby mohl na základě svého zjištění správně odpovědět. Jedná se tedy o opravdu zajímavou ukázku toho, co by mohl Apple v budoucnu svým uživatelům nabídnout.