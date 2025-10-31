Apple utratil miliony za ovlivňování politiky v EU, víc než celý farmaceutický průmysl!

Podle nové zprávy organizace Corporate Europe Observatory utratil Apple během uplynulého roku 7 milionů eur za lobbing v EU. Tím se stal společně s Amazonem a Microsoftem druhým největším lobbistou v technologickém sektoru, a to hned po společnosti Meta. Studie zároveň ukazuje, že technologické firmy nyní vydávají na ovlivňování evropské politiky více než farmaceutický a automobilový průmysl dohromady. Výzkum sledující výdaje a schůzky technologických gigantů s představiteli EU odhalil, že celkové roční výdaje digitálního průmyslu na lobbing vzrostly z 113 milionů eur v roce 2023 na 151 milionů eur, což představuje nárůst o 33,6 % během pouhých dvou let. Firmy podle zprávy využívají své rozpočty k „agresivnímu prosazování deregulace“ evropského digitálního rámce, zejména v souvislosti s Aktem o digitálních trzích (DMA).
Brusel objektivem iPhone 17 Pro
Apple se za poslední rok zúčastnil 76 schůzek s členy Evropského parlamentu a vysokými představiteli Evropské komise. Od ledna do června letošního roku se zástupci velkých technologických společností setkali s vysokými úředníky Evropské komise celkem 146krát, tedy více než jednou denně. Počtem schůzek vedl Amazon (43), následovaly Microsoft (36), Google (35), Apple (29) a Meta (27). Podobně aktivní jsou technologické firmy i při jednání s europoslanci. Během prvních šesti měsíců roku 2025 proběhlo 232 schůzek s poslanci Evropského parlamentu. Apple zde sdílí čtvrté místo s Googlem, každý s 47 setkáními. Zpráva také upozorňuje, že uvedená čísla představují pouze částečný pohled, protože pravidla transparentnosti EU se vztahují pouze na schůzky s vysoce postavenými představiteli.