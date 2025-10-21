Apple se pustil do boje s Evropskou unií. Tvrdí, že nový zákon DMA ohrožuje iPhone

Apple se znovu dostal do křížku s Evropskou unií, tentokrát kvůli zákonu o digitálních trzích (DMA), který má omezit moc technologických gigantů a otevřít jejich služby konkurenci. Kalifornský gigant ale tvrdí, že nová pravidla jdou příliš daleko a zasahují do samotného fungování iPhonu, App Storu i služby iMessage.
Před Soudním dvorem v Lucemburku Apple argumentoval tím, že povinné otevření jeho systému vůči třetím stranám ohrožuje bezpečnost, soukromí i práva uživatelů. Podle firmy DMA nutí tzv. gatekeepery, tedy největší technologické společnosti působící v EU, ke změnám, které jsou „mimořádně invazivní“ a porušují základní principy, na nichž iOS stojí. Evropská komise naopak tvrdí, že právě uzavřenost Applu z něj dělá monopol, který brání konkurenci v přístupu k uživatelům. Apple podle Komise záměrně drží pevně klíče od svého „oploceného zahrádky“ a rozhoduje, kdo smí do jeho ekosystému vstoupit a kdo ne.
Součástí žaloby je i spor o to, zda má být App Store považován za samostatnou službu spadající pod DMA, nebo ne. Apple se brání i proti tomu, aby musel otevřít iMessage konkurenčním platformám. Podle firmy by to narušilo nejen uživatelskou zkušenost, ale i technickou bezpečnost systému.
Celý spor tak míří k jádru dlouholeté otázky, nakolik může EU nutit Apple, aby „odemkl“ svůj ekosystém. Pokud soud dá za pravdu Bruselu, může se v Evropě zásadně změnit způsob, jakým funguje App Store, jak se instalují aplikace a jak spolu iPhony komunikují s produkty jiných značek. Pokud se však přikloní na stranu Apple, žádné další zásadní změny v jeho produktech by nemusely dorazit. Ať už to ale dopadne jakkoli, Apple se do přímého střetu s evropskou legislativou nepouští často. Tentokrát však nejde o drobnost, ale hraje se o samotnou podstatu iPhonu, jak ho známe už více než dekádu.