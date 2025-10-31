Apple si hýčká vývojáře! Tyto novinky si pro ně připravil

Apple zavádí nové nástroje pro vývojáře, které zjednoduší správu a marketing jejich aplikací v App Store. Mezi hlavní novinky patří možnost posílat doplňkové položky ke schválení samostatně, rozšíření počtu vlastních produktových stránek a podpora offer codes pro všechny typy nákupů.
Vývojáři nyní mohou nezávisle posílat ke schválení například In-App Events, nové funkce Game Center (achievementy, žebříčky, výzvy) nebo aktualizace řešící kritické chyby, i když už jiná verze aplikace čeká na schválení.
Více produktových stránek a konec promo kódů
Apple navýšil limit vlastních produktových stránek na až 70 současně aktivních variant. Každá stránka může obsahovat specifické obrázky, videa a popis zaměřený na jiný segment uživatelů. Nově lze k těmto stránkám přiřadit klíčová slova, díky čemuž se mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání místo výchozí stránky aplikace.
Další výraznou změnou je rozšíření podpory offer codes na všechny typy In-App Purchase – včetně spotřebních, jednorázových a neobnovitelných předplatných. Dosud byly tyto kódy omezeny jen na obnovitelná předplatná.
Apple také oznámil, že od 26. března 2026 již nebude možné vytvářet nové promo kódy pro In-App nákupy. Ty stávající zůstávají platné až do vypršení. Promo kódy pro bezplatné stažení celé aplikace však zůstávají zachovány. Novinky poskytnou vývojářům větší flexibilitu a nové možnosti, jak své aplikace efektivněji propagovat a spravovat.