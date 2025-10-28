Apple pořádal minulý týden tajnou Keynote! Pro koho byla?

Během týdne, kdy Apple uvedl na trh M5 Vision Pro, proběhla v Cupertinu dvoudenní akce „Meet with Apple“ zaměřená na vývojáře. Hlavní pozornost byla věnována tvorbě immersivního obsahu a interaktivních aplikací pro nový systém visionOS 26. Apple pozval vývojáře přímo do svého Developer Center, kde se konaly workshopy zaměřené na Apple Immersive Video, prostorové interakce a funkce jako SharePlay a prostorové Persony.
Co Apple vývojářům představil
První den se během živého přenosu ukazovalo, jak visionOS 26 umožňuje vytvářet působivé immersivní a interaktivní příběhy. Vývojáři se naučili, jak své nápady převést do nových formátů jako Apple Immersive Video, jak navrhovat prostorovou interakci a jak zapojit publikum do samotného děje.
Fotogalerie
Druhý den se akce ponořila hlouběji do témat jako Apple Spatial Audio a produkce immersivního videa. Účastníci získali přehled o nových pracovních postupech, které Apple doporučuje pro tvorbu obsahu budoucnosti. Kompletní záznamy z obou dní jsou k dispozici na YouTube kanálu Apple Developer. Akce navazuje na představení zařízení M5 Vision Pro, které bylo oficiálně oznámeno 15. října a do prodeje vstoupilo 22. října.