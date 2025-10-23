První dojmy z Apple Vision Pro Dual Knit Band: tohle zcela mění pocit z Vision Pro!

Pokud váš argument, proč si nepořídit Vision Pro byl v hmotnosti a v nepohodlí při nošení, tak dnes již tento argument neplatí. Apple totiž začal prodávat nový Apple Vision Pro Dual Knit Band, který jsem si dnes vyzkoušel v Apple Store. Jedná se o dva popruhy obepínající hlavu s tím, že zadní popruh je v podstatě stejný, jaký Vision Pro nabízel původně ovšem k němu je nyní připoután také vrchní poprhu, jenž máte mezi čelem a horní částí lebky.
Díky tomu se perfektně rozloží váha Vision Pro a ten vám tak jednak nepřipadá tak těžký, ale hlavně jej ani nemusíte tak moc dotahovat na oči jako dřív, kdy držel na vaší hlavě v podstatě pouze jako čelenka přetažená přes oči. I když nedotáhnete Vision Pro tak jako dřív, tak sedí na hlavě naprosto perfektně a nemusíte se bát, že by při prudkých pohybech hrozilo, že vám Vision Pro z hlavy spadne.
Fotogalerie
Dual Knit Band se dotahuje stejně jako původní pásek, tedy pomocí otočného kolečka, kdy upínáte stejně jak zadní tak horní část a celý Vision Pro vám tak perfektně přilne k hlavě. Apple opravdu vymyslel řešení, které dokáže oklamat hmotnost zařízení a pohodlí při nošení je nesrovnatelné s tím, co se nabízelo doposud. Toto se Applu extrémně povedlo a ať už si pořídíte nový Vision Pro s M5, kde je Dual Knit Band již součástí nebo pořídíte Dual Knit Band pro svůj stávající Vision Pro, posunete pohodlí nošení Vision Pro na zcela novou úroveň, která skutečně stojí za to. Jedinou nevýhodou je, že je tato vychytávka všude vyprodaná a když jsem ji dnes objednával, tak v USA dorazí na adresu až okolo 3. 12. 2025.