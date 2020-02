Jak v Safari na Macu zobrazit lištu s přesným odkazem na webovou stránku

Při procházení webových stránek se často setkáváme s různými odkazy, které nás mohou přesunout na jiné webové stránky, či jiný obsah. Čas od času, například na neznámých webových stránkách, by se vám však mohlo hodit vědět, kam onen odkaz na webové stránce doopravdy vede. Jednak se můžete předem ujistit, že odkaz nesměruje na nějakou podvodnou stránku, a jednak ještě před kliknutím víte, co můžete očekávat. Ve výchozím nastavení Safari tato předvolba není aktivovaná a já osobně ji vnímám jako velmi důležitou. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak tuto lištu s přesným odkazem aktivovat.

Jak v Safari na Macu zobrazovat lištu s přesným odkazem na webovou stránku

Pro aktivaci této funkce prvně na vašem Macu či MacBooku otevřete webový prohlížeč Safari, anebo se přesuňte do jeho aktivního okna. Jakmile tak učiníte, tak pouze stačí, abyste v horní liště klepnuli na záložku Zobrazení. V rozbalovacím menu, které se zobrazí, už poté stačí pouze zvolit možnost Zobrazit stavový řádek. Pro rychlou aktivaci či deaktivaci můžete také využít klávesové zkratky Command + /. Po aktivaci stavového řádku už se po najetí kurzoru na odkaz v levém dolním rohu Safari objeví malá lišta, kde najdete přesné znění webové stránky, na kterou vás odkaz přesune. V některých případech se zde objevují také další informace, například postup nahrávání souborů na nějaké webové úložiště.

Mnozí z vás by mohli namítat, že náhled a odkaz webové stránky lze zobrazit pomocí Trackpadu, a to jeho „promáčkutím“. To je sice pravda, avšak nezobrazí se vám celé znění odkazu, nýbrž jen doména, kam odkaz směřuje. S výše uvedeným postupem se vám v levé spodní části Safari objeví naprosto celý odkaz a to bez nutnosti na něj kliknout, či promáčknout Trackpad. Osobně jsem na tuto funkci byl zvyklý z konkurenčních prohlížečů a jsem rád, že Safari stejnou možnost nabízí také.