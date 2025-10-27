Zavřít reklamu

Očekávání se naplnila. Nové MacBooky Pro M5 jsou doma stále takřka neopravitelné

Opraváři z  iFixit se pustili do tradičního rozebrání nového zařízení. Tím je nyní MacBook Pro s čipem M5, který Apple uvedl v minulém týdnu. A jak se dalo očekávat, přístroj přináší jen minimální konstrukční změny, protože novinky se soustředí především na výkonnější čip M5 a rychlejší SSD úložiště. Přesto iFixit zaznamenal několik zajímavých drobných úprav, které se dotýkají především opravitelnosti. MacBook Pro stále používá P5 šroubky, které zajišťují spodní kryt. Přístup k vnitřním komponentům zůstává komplikovaný. Zejména výměna baterie je podle iFixitu až zbytečně náročná. Apple totiž nadále prodává baterii pouze jako součást celého šasi, které zahrnuje i klávesnici. To znamená, že oficiální postup opravy vyžaduje vyjmutí téměř všech komponent, včetně základní desky, ventilátoru a portů, než se technik dostane k baterii.

Menší pozitivní změnou je, že trackpad už není nutné demontovat, aby se dalo dostat k tahacím páskům centrálních článků baterie. Jde tak o malý, ale praktický krok směrem k jednodušším opravám. Uvnitř nového modelu se nachází baterie s kapacitou 72,6 Wh, což je mírné zvýšení oproti 72,4 Wh u předchozí generace s čipem M4. Zajímavé je, že Apple na svých oficiálních stránkách stále uvádí původní hodnotu 72,4 Wh. Jinak je však konstrukce zařízení téměř totožná s předchůdcem a iFixit ve svém závěru poznamenává, že u Applu stále vede estetika a kompaktnost nad servisní přístupností. Celkově proto nový MacBook Pro M5 získal od iFixitu hodnocení opravitelnosti 4 z 10, což potvrzuje, že pro běžné uživatele zůstává oprava zařízení stále velmi obtížná.

