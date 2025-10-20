MacBook Pro M5 potvrzuje v prvních testech svůj brutální výkon za dostupnou cenu

Apple sice zatím nasadil nový čip M5 jen do jednoho Macu (konkrétně základního 14“ MacBooku Pro), nicméně i to stačilo, aby se mezi fanoušky rozpoutalo hotové šílenství. První benchmarky totiž ukazují, že před sebou máme další pořádný skok ve výkonu. A to přitom pořád mluvíme jen o základní verzi čipu, nikoli o jeho výkonnějších sourozencích M5 Pro, M5 Max nebo M5 Ultra, které Apple teprve chystá.
Čip M5 staví na třetí generaci 3nm výrobního procesu a kombinuje čtyři výkonnostní a šest úsporných jader, což je totéž, co dostal loňský čip M4. Jenže papírové parametry zjevně neříkají vše. V testech Geekbench 6 totiž M5 překvapil výkonem, který se nebezpečně přibližuje kdysi vlajkovému čipu M1 Ultra z roku 2022. A to je přitom procesor, který jste si mohli pořídit jen v drahém Macu Studio za čtyři tisíce dolarů. Nový M5 na něj nicméně v multi-core testech ztrácí jen zhruba šest procent, což je vzhledem k jeho třídě naprosto fascinující – tím spíš, když M5 dorazí příští rok i do levných MacBooků Air s cenovkou kolem 30 000 Kč.
Fotogalerie
Vraťme se ale zpět ke srovnání výkonu, jelikož to je opravdu zajímavé. Například profesionální čip M3 Max dosahuje skóre kolem 18 900 bodů v multi-core testu, zatímco M5 se drží jen o pět procent pod ním se skóre 18 024 multi-core a 4332 single-core . Jinými slovy, výkon, který byl ještě před pár měsíci vyhrazen profesionálním strojům, se teď dostává i do základního modelu. A to je přesně ten typ evoluce, díky které Apple neustále smazává hranici mezi „běžným“ a „profi“ Macem. Kalifornský gigant tak i nadále dokazuje to, že jeho sázka na vlastní čipová řešení před lety byla trefou do černého.