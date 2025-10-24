Obří obchod na obzoru? Apple možná koupí Warner Bros. Discovery i s HBO

Společnost Warner Bros. Discovery je oficiálně na prodej. Mediální gigant začal přijímat nabídky buď na odkoupení celé společnosti, nebo na prodej jednotlivých částí svého rozsáhlého portfolia. Podle informací agentury Bloomberg již společnost Paramount Skydance nabídla 24 dolarů za akcii, avšak její návrh byl prozatím odmítnut. Generální ředitel David Zaslav má ve své smlouvě zakotveny finanční bonusy spojené s úspěšným prodejem firmy, a proto má velký zájem transakci uskutečnit. Bloomberg dále uvádí, že Zaslav na interním jednání zmínil čtyři velké technologické hráče (Apple, Amazon, Netflix a Comcast) kteří údajně projevili zájem.
Zda má Apple o koupi skutečný zájem, nebo je jeho jméno používáno pouze ke zvýšení nabídek ostatních, není jasné. Historicky totiž Apple jen zřídka sahá po velkých akvizicích. Jeho největším nákupem zůstává Beats Electronics z roku 2013 za 3 miliardy dolarů. Jakákoli akvizice Warner Bros. by se pohybovala v řádech desítek miliard dolarů. Viceprezident Applu Eddy Cue nedávno uvedl, že společnost se nesnaží rozšiřovat svou streamovací službu Apple TV+ prostřednictvím velkých akvizic, protože dává přednost budování vlastního obsahu. Přesto nevyloučil, že by Apple mohl jednat, pokud by se objevila mimořádně výhodná nabídka.
Apple TV+ je aktuálně zaměřena výhradně na původní produkci, avšak přidání prestižního katalogového obsahu – například z produkce HBO – by mohlo zásadně posílit její pozici na trhu. Apple o koupi HBO uvažoval už před deseti lety, když jej vlastnila společnost AT&T. Měl by Apple dle vás zvážit nákup Warner Bros.?