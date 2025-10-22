Předplatitelé Apple TV dostávají zdarma tento fajn sportovní dárek

Apple opět dokazuje, že jeho streamovací platforma není jen o filmech a seriálech. Po nedávném oznámení o získání vysílacích práv na Formuli 1 přichází další krok, který potěší především fotbalové nadšence. Tentokrát se týká americké Major League Soccer – a nabídka, kterou Apple připravil, rozhodně stojí za pozornost.
Apple oznámil, že všichni předplatitelé služby Apple TV budou moci sledovat letošní zápasy play-off Major League Soccer zcela zdarma – a to bez nutnosti mít aktivní balíček MLS Season Pass. Podle informací magazínu Sports Business Journal jde o krok, který má propagovat rebrandované předplatné Apple TV a zároveň přilákat nové zájemce k budoucímu ročníku MLS Season Pass 2026. Tato akce přichází na závěr sezóny 2025 a navazuje na úspěšnou loňskou promo nabídku. V praxi to znamená, že všechna utkání vyřazovací fáze včetně finálového zápasu MLS Cup budou dostupná pro běžné předplatitele Apple TV bez dalších poplatků.
Jak bude play-off probíhat
Závěrečná část sezóny MLS odstartuje 22. října dvěma zápasy Wild Card – Chicago Fire FC se utká s Orlando City v rámci Východní konference a Portland Timbers vyzvou Real Salt Lake v Západní konference. Následovat budou Best of Three série, které začnou 24. října, a celé vyvrcholení sezóny v podobě MLS Cup Final se odehraje 6. prosince 2025. Zápasy bude možné kromě Apple TV sledovat také na vybraných sportovních kanálech – konkrétně Fox Sports v USA a TSN/RDS v Kanadě.
Fotogalerie
Apple a Major League Soccer spolupracují od roku 2023, kdy vznikl exkluzivní MLS Season Pass, přístupný právě prostřednictvím Apple TV. Ten nabízí celou sezónu v četně zápasů, přenosů a analýz, a stal se klíčovou součástí rostoucí sportovní nabídky Applu.