iPad mini 8 se blíží! Kdy dorazí a co má nabídnout?

Podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z agentury Bloomberg je další generace iPadu mini ve vývoji a její uvedení na trh je jen otázkou času. Nový model má nabídnout významná vylepšení v oblasti výkonu i displeje. iPad mini 8 ponese kódové označení J510/J511 a podle uniklého kódu od Applu bude vybaven čipem A19 Pro, který se již objevil v iPhonu Air a iPhonu 17 Pro. Zatímco iPhony 17 Pro používají jeho nejvýkonnější verzi se šestijádrovým CPU a GPU, iPad mini pravděpodobně dostane střední variantu známou z iPhonu Air. Čili 6jádrový procesor a 5jádrové GPU.
Čip A19 Pro je vyroben na 3nm procesu N3P a přináší vyšší efektivitu, vylepšenou architekturu GPU s větší cache, akcelerátory AI v každém jádře a 16jádrový Neural Engine. Apple uvádí až trojnásobný nárůst grafického výkonu oproti předchozí generaci. Velkou změnou může být přechod z LCD na OLED panel. OLED přináší lepší barvy, hlubší černou a rychlejší odezvu. Podle dostupných informací by mohl iPad mini 8 nabídnout úhlopříčku až 8,7″ oproti současným 8,3″. Na rozdíl od iPadů Pro se ale má jednat o levnější variantu panelu typu LTPS, bez podpory ProMotion a s nižším jasem.
Očekává se, že Apple uvede OLED panely do iPadu mini a iPadu Air současně, pravděpodobně v příštím roce. Nicméně některé zprávy nevylučují příchod už letos. O ceně není nic známo, ale současný iPad mini 7 začíná na 499 dolarech. Analytici naznačují, že by Apple mohl zvážit levnější variantu, protože konkurence nabízí kompaktní tablety za podstatně nižší cenu. Poslední slovo bude mít ale jako vždy Apple.