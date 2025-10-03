iPadOS 26 trápí další chyba! Na iPadu mini je kvůli ní psaní prakticky nemožné

Ačkoliv se zdá být iOS a iPadOS 26 poměrně stabilní, čas od času se v něm nějaká chyba objeví. A i když by se dalo říct, že už nás nic nepřekvapí, tentokrát jsme narazili na problém, který se jen tak ignorovat nedá. Pokud totiž používáte na iPadu mini plovoucí klávesnici, připravte se na to, že psaní bude téměř nemožné.
V některých aplikacích, jako je třeba App Store, se klávesnice při psaní začne třást a poskakovat takovým způsobem, že trefit písmeno je spíš loterie než běžná činnost. Nejde přitom o všechny aplikace, ale tam, kde se problém projeví, je to k vzteku. K tomu se přidává i další bizarní chyba – pokud dlouze podržíte tečku, abyste si rychle vložili příponu webu jako „.com“ nebo „.net“, klávesnice se zvětší, ale vy si nic nevyberete.
Není to přitom jediný zádrhel, na který jsme u nových systémů narazili. Zdaleka nejhorší je pro nás momentálně nefunkční AirDrop mezi iPhonem 17 a MacBookem. Pokud si představíte, že potřebujete dostat stovky fotek a videí do počítače kvůli recenzi, asi chápete, proč nám to pije krev.
Aby toho nebylo málo, stížnosti přibývají i od kolegů na macOS Tahoe. MacBooky po aktualizaci výrazně zpomalily a větráky na Pro modelech jedou naplno i při otevřeném prohlížeči. MacBook Air zase působí, jako by zestárl o dvě generace během jediné aktualizace. Apple tedy s novým designem „Liquid Glass“ sice láká na modernější vzhled, ale zatím to spíš vypadá, že spolu s ním přinesl i solidní porci frustrace.