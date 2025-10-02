Zájem o iPhony 17 Pro je rekordní, iPhone Air propadl

Každý nový iPhone je po uvedení na trh pod drobnohledem analytiků i investorů. Nejinak je tomu i u řady iPhone 17, jejíž prodeje a preference zákazníků nyní blíže popisuje zpráva banky JPMorgan. Podle výsledků průzkumu jde pro Apple o mimořádně silný rok – zájem spotřebitelů je vyšší než v předchozích dvou letech, a to zejména v USA, i když v Číně je poptávka o něco mírnější.
Zhruba 71 % respondentů uvedlo, že plánuje pořídit nový iPhone v roce 2025, zatímco v roce 2024 to bylo 68 % a v roce 2023 jen 63 %. V Číně se přitom zájem drží na mimořádně vysoké úrovni 90 %. Nejžádanějším modelem je iPhone 17 Pro Max, který si vysloužil podíl 33 %, následovaný iPhonem 17 Pro s 22 %. Základní iPhone 17 zaujal 20 % respondentů. Dohromady tak modely Pro tvoří 72 % preferencí, což je výrazný nárůst oproti 64 % u řady iPhone 16.
iPhone Air jako propadák?
Naopak velkým zklamáním je iPhone Air, který se mezi hlavními volbami zákazníků vůbec neobjevil. Podle zástupců JPMorgan byl sice zahrnut do průzkumu, ale jeho podíl činil jen 2 %, a proto se do zprávy ani nedostal. To naznačuje, že nahrazení dřívějšího modelu Plus novým označením Air zatím nezaujalo.
Výsledky průzkumu také ukazují, že největší zájem o nové modely mají stávající uživatelé iPhonů. Přibližně 82 % z nich zvažuje upgrade, což je mírný nárůst oproti loňským 79 %. V USA vzrostl podíl zájemců o upgrade z 73 % na 78 %, zatímco v Číně se posunul z už tak vysokých 97 % na 98 %. I v této skupině vedou jednoznačně modely Pro – celkem 73 % upgradujících uživatelů by sáhlo po Pro nebo Pro Max.
Fotogalerie
Přechody z Androidu, poptávky po Apple Watch
Pro Apple důležitou skupinou jsou i přecházející uživatelé z Androidu. Těch je sice letos méně než loni (57 % oproti 61 %), ale i zde dominuje zájem o Pro modely, které by zvolilo 69 % zvažujících přechod. Průzkum se věnoval také Apple Watch, kde se pro rok 2025 očekává mírně vyšší poptávka než loni. Nové hodinky plánuje pořídit 56 % dotázaných, přičemž Apple Watch zůstávají jednoznačně nejoblíbenější značkou s podílem 87 %. Největší zájem je o Apple Watch Series 11 s podílem 53 %, zatímco Apple Watch Ultra 3 si polepšily na 26 %.
Celkově se ukazuje, že řada iPhone 17 je pro Apple silným tahounem, zejména díky modelům Pro. Naopak iPhone Air mezi zákazníky propadl a zatím působí spíše jako slepá větev v nabídce. Pro investory i analytiky je to ale jasný signál, že strategie orientovaná na prémiové modely Applu se stále vyplácí.