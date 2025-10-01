Nový Claude je tu! Je lepší než GPT-5 i Gemini 2.5

Společnost Anthropic představila novou generaci svého jazykového modelu Claude Sonnet 4.5, který označuje za nejlepší kódovací model na světě. Podle oficiálního vyjádření má Sonnet 4.5 překonávat jak GPT-5, tak Gemini 2.5 Pro od Googlu. Kromě vylepšených schopností při programování má být také nejsilnějším modelem v oblasti logického uvažování a matematiky. Spolu s novým modelem představil Anthropic také rozšíření pro Claude Code. To nyní obsahuje terminálové rozhraní a tzv. checkpointy, které fungují jako průběžné body uložení. Díky nim se mohou uživatelé kdykoli vrátit k dřívějšímu stavu projektu a snáze tak experimentovat bez rizika ztráty práce.
Výrazným krokem je i možnost přímo v konverzaci spouštět kód a vytvářet soubory (například tabulky, prezentace či textové dokumenty). Funkce má usnadnit plynulý přechod od návrhu k realizaci. Anthropic navíc zpřístupnil rozšíření Claude pro Chrome, které je zatím v beta verzi pro uživatele tarifu Max. Součástí dnešní novinky je i Claude Agent SDK, který vývojářům umožní stavět vlastní agentní řešení. Podle firmy byl Sonnet 4.5 školen s větším důrazem na bezpečnost. Výsledkem má být snížení výskytu jevů, jako je servilní utvrzování uživatele, snaha o manipulaci, klamání či podporování nereálných představ. Anthropic tím reaguje na jednu z nejčastějších obav souvisejících s využíváním velkých jazykových modelů.
Claude Sonnet 4.5 je k dispozici celosvětově a Anthropic doporučuje uživatelům co nejrychlejší přechod. Pokud se tvrzení o „nejlepším kódovacím modelu“ potvrdí i v praxi, může jít o významný krok v posílení konkurenceschopnosti Anthropic vůči OpenAI a Googlu.