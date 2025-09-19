První chytré Apple brýle se blíží! Zprvu ale za moc stát nebudou

Apple Glass se dlouhodobě považují za další velký krok Applu v oblasti nositelné výpočetní techniky. Přestože cílem je vytvořit plnohodnotné AR brýle s průhledovým displejem, první generace bude podle všeho mnohem jednodušší a dorazit by mohla už během 12 až 16 měsíců, tedy na přelomu let 2026 a 2027. Podle Marka Gurmana z Bloomberg Apple nejprve představí brýle bez displeje, konkurenci pro Ray-Ban Meta. Tyto první Apple Glass nabídnou dle spekulací kamery pro nahrávání videa, mikrofony a reproduktory pro záznam i přehrávání zvuku a připojení k iPhonu, který bude zajišťovat výpočetní výkon.
Plnohodnotná verze s projekcí dat přímo do čoček přijde až později. Apple totiž řeší zásadní technologické výzvy v podobě miniaturizace komponent, snížení hmotnosti a zajištění toho, aby brýle působily co nejvíce jako běžné dioptrické obroučky, což může být výzva. Apple má podle Gurmana výraznou výhodu oproti konkurenci. Díky značce a existující uživatelské základně iPhonů bude mít přirozenou cestu k zákazníkům. Klíčová bude také hluboká integrace do ekosystému. tedy něco, co Meta či jiné firmy s iPhonem nabídnout nemohou.
Koncepty Apple Glass
Do hry by navíc mohly vstoupit i jiné produkty. Apple má údajně v plánu AirPods s vestavěnými kamerami, které by mohly fungovat samostatně nebo v kombinaci s Apple Glass. Tyto kamery by umožnily pokročilé snímání prostředí a díky propojení s Apple Intelligence otevřely cestu k novým možnostem využití. O datu uvedení se spekuluje už roky. Někteří analytici mluví o 2026, jiní o možném odkladu do 2027. Otázkou také je, zda veškeré funkce budou dostupné i u nás. Vzhledem k nastolenému trendu by to bylo spíše překvapení.