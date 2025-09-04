3 funkce, kterými mají chytré Apple brýle rozdrtit konkurenci

Apple podle zprávy serveru Bloomberg plánuje vstup do segmentu AI chytrých brýlí. Ačkoliv přichází později než konkurence, může přinést klíčové inovace, které zařízení jako jsou třeba populární Meta Ray-Ban posunou do pozadí.
1. Hluboká integrace s osobní Siri
Jedním z hlavních rozdílů oproti produktům od Meta by mohla být personalizovaná umělá inteligence integrovaná do Siri. Meta AI totiž neví nic o uživateli, jeho zařízení nebo osobních návycích. Apple ale má výhodu ekosystému, a pokud by umožnil „konverzovat“ se Siri, která zná váš kalendář, připomenutí nebo nákupní seznam, šlo by o revoluční přístup bez nutnosti vytahovat iPhone.
2. Lepší kvalita kamer a videa
Současné chytré brýle od Meta zvládnou fotky a videa, ale výsledná kvalita je slabá, často přehnaně upravovaná a bez detailů. Apple by mohl využít své zkušenosti z iPhonů a přinést brýle, které nabídnou přirozené fotky i stabilní video bez výrazné softwarové úpravy. I přes omezený prostor by se mohl zlepšit nejen hardware, ale i celková věrnost obrazu.
3. Pokročilé notifikace propojené s iOS
Chytré brýle bez displeje mohou být velmi užitečné – pokud správně zvládnou notifikace. Meta nabízí správu notifikací jen na Androidu, ale Apple by mohl jít dál: propojit brýle s režimem Soustředění a číst jen důležité zprávy, např. z aplikace Zprávy nebo Kalendář. To by z brýlí udělalo opravdu chytrého asistenta, nikoliv jen doplněk.
Brýle, které dávají smysl
Pokud Apple do chytrých brýlí skutečně přidá všechny tyto funkce – hlubokou integraci Siri, lepší kamery a notifikace spojené s iOS – mohl by vytvořit produkt, který překoná očekávání. Zároveň by šlo o doplněk, který neruší, ale pomáhá v každodenním životě. A pokud si Apple ohlídá cenu, může jít o další úspěšný krok do světa osobní AI elektroniky.