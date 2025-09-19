Apple nelhal. Nové iPhony 17 Pro svou výdrží doslova válcují starší modely

YouTube kanál The Tech Chap přinesl první srovnávací testy výdrže baterie u celé nové řady iPhone 17. Tedy od základního modelu přes iPhone Air až po iPhone 17 Pro Max. Test probíhal formou nepřetržitého přehrávání videí na YouTube přes Wi-Fi a mobilní data, a výsledky ukazují, že letošní modely se povedly. Jako referenční model posloužil loňský iPhone 16 Pro Max, který dosáhl na 7 hodin a 29 minut. Letos se na vrchol dostal iPhone 17 Pro Max s výdrží 7 hodin a 58 minut. Dokonce i menší iPhone 17 Pro překonal loňský vlajkový model, což potvrzuje meziroční posun zejména u Pro variant.
Fotogalerie
Největší otázky panovaly kolem iPhone Air, který kvůli ultra tenké konstrukci obsahuje nejmenší baterii. Přestože se skutečně umístil na posledním místě, výsledek 6 hodin a 43 minut není vůbec špatný. Jen o něco déle vydržel základní iPhone 17 s 6 hodinami a 55 minutami. Přechod na Pro modely přináší zhruba o hodinu a půl delší výdrž, tedy přibližně 12 % navíc.
Jak upozorňují testeři, výdrž baterie se může výrazně lišit v závislosti na způsobu používání, síle signálu či nastavení jasu displeje. Chance Miller z 9to5Mac například zjistil, že iPhone Air mu při běžném používání dosluhoval už kolem večeře. Tento konkrétní test byl zaměřen na přehrávání videí na YouTube, což je scénář, který může být pro Air energeticky výhodnější než náročnější úkoly. Jakmile se nové modely oficiálně dostanou k zákazníkům, lze očekávat záplavu dalších testů (nejen) výdrže baterie v různých podmínkách. Plánujete upgrade?